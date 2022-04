Kreml odřízl Polsko od dodávek ruského plynu, země za něj odmítala platit v rublech

Rusko podle neoficiálních informací polského portálu onet.pl zastavilo dodávky plynu plynovodem Jamal. Minulý pátek vypršel termín, do kterého mělo Polsko zaplatit za suroviny v rublech, jak žádá Kreml. To ovšem polská strana odmítla.

Informace onet.pl potvrdily nejmenované zdroje ve vládě i v plynárenské společnosti PGNiG. Na ministerstvu životního prostředí zasedá krizový štáb, uvádí onet.pl a ještě během úterý má vláda vydat oficiální informace. Ruská strana Polsko neinformovala, proč dodávky plynu zastavila.

Dlouhodobá smlouva o dodávkách ruského plynu mezi ruským Gazpromem a polským PGNiG vyprší s koncem letošního roku.

Podle Tomasze Stempieně, šéfa společnosti Gaz-System, což je provozovatel přepravní soustavy zemního plynu v Polsku, jsou zásobníky v zemi nyní naplněny z 80 procent.

Podle think tanku Forum Energii Polsko asi 55 procent své spotřeby zemního plynu kryje z dodávek z Ruska. Už delší dobu, bez ohledu na nynější konflikt na Ukrajině, pracuje na jejich nahrazení z jiných zdrojů. Do konce letošního roku má skončit stavba plynovodu Baltic Pipe, kterým do Polska poteče plyn z Norska.

Loni v prosinci zástupci Českého plynárenského svazu a společnosti NET4GAS uvedli, že přerušení dodávek plynovodem Jamal nebude mít na Českou republiku žádný vliv, případně jen velmi malý. Česko suroviny odebírá především z jiných přepravních tras, uvedl tehdy zástupce NET4GAS, která zajišťuje mezinárodní přepravu této suroviny do Česka.

V Česku je největším provozovatelem podzemních zásobníků plynu společnost RWE Gas Storage, provozuje šest zásobníků s provozním objemem asi 2,7 miliardy metrů krychlových. Dalším provozovatelem podzemních zásobníku plynu v tuzemsku je firma MND Gas Storage, která vlastní a provozuje dvě skladovací struktury. Zásobníky RWE Gas Storage jsou nyní naplněny zhruba ze 30 procent, letos se začaly plnit o několik týdnů dříve již 1. dubna, a to na základě požadavků zákazníků. Zásobu plynu má Česko přibližně na měsíc, a to v závislosti na počasí.

Rusko je dlouhodobě největším dodavatelem zemního plynu do Evropy, podle údajů Eurostatu ještě v roce 2020 zajišťovalo téměř 40 procent spotřeby plynu v Evropské unii. Unijní statistická agentura uvádí, že na ruském plynu jsou nejvíce závislé Česká republika a Lotyšsko, kde tvoří 100 procent spotřeby, následují Maďarsko a Slovensko.