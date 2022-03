Rusko zatím nebude žádat platbu za plyn v rublech. Jde o náročný proces, tvrdí Kreml

Rusko nebude požadovat, aby odběratelé ihned platili za zemní plyn v rublech. Z technologického hlediska půjde o delší proces. Ve středu to řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Ruská vláda, centrální banka a energetický gigant Gazprom mají do čtvrtka na pokyn prezidenta Vladimira Putina předložit návrhy na to, jak budou "nikoliv přátelské" země za ruský plyn platit v rublech. Odběratelé plán označují za porušení uzavřených dohod. Evropa z Ruska dováží asi 40 procent plynu. Dodávky ruského plynu do Evropy po třech klíčových plynovodních trasách byly ve středu ráno stabilní.

"Rozhodně ne," odpověděl Peskov na otázku, zda by se od čtvrtka mělo za ruský plyn platit v rublech. "Jak jsme uvedli dříve, platby a dodávky jsou časově náročným procesem. To neznamená, že by se mělo platit (v rublech) za zítřejší dodávku. Z technologického hlediska se jedná o delší proces," dodal.

Putinovo nařízení účtovat těm zemím, které podle něj nejsou přátelské, za ruský plyn v rublech posílilo rubl. Ruská měna se dříve po ohlášení západních sankcí proti Moskvě propadla na historické minimum. Evropské ceny plynu prudce vzrostly.

Předseda Státní dumy, dolní komory ruského parlamentu, Vjačeslav Volodin, ve středu uvedl, že Evropská unie bude muset platit v rublech, pokud bude chtít ruský plyn. Dodal, že stejným způsobem by se mohl účtovat vývoz ropy, obilí, kovů, hnojiv, uhlí a dřeva.

Evropské státy, který za ruský plyn platí převážně v eurech, tvrdí, že Rusko nemá právo měnit smlouvy. Skupina zemí G7 ruský požadavek odmítla.