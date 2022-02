Rusko dodávky plynu nezastaví, ekonomicky by to pro něj nemělo smysl, říká analytik

Analytik ENA Jiří Gavor věří, že Rusko coby obří producent ropy a zemního plynu dodávky do Evropy nezastaví. Ekonomicky by to podle něj pro zemi nedávalo smysl. "Kdyby k tomu přece jen došlo, tak část dodávek dokážeme nahradit, úplně ale ne," říká v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz. Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek ráno zahájil invazi na Ukrajinu a v zemi byl vyhlášen válečný stav.

Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu. Jaký bude mít situace dopad na dodávky ropy a zemního plynu, zastaví se nyní úplně?

Putinovi do hlavy moc nevidíme. Domnívám se ale, že Rusko teď bude spíš tlumit možné sankce. Všichni nicméně budeme s napětím sledovat, jak se to projeví na fyzických dodávkách plynu a ropy podle nasmlouvaných kontraktů, zda se něco změní. Zatím je ale ještě bohužel příliš brzy na to, abychom k tomu mohli říct více.

Já si ale troufám odhadnout, že z ruské strany nedojde k zastavení dodávek. Nedávalo by to pro Rusko logiku, protože to teď naopak očekává zpřísnění sankcí, které bude nevyhnutelné z evropské i americké strany. Jednostranný - vojenský - krok už Rusko udělalo a že by to nyní doprovodilo i jednostranným útokem na Evropu jako celek, a tedy zastavilo dodávky ropy a plynu, to mi nedává smysl ani politickou a ekonomickou logiku. Všichni víme, že pro Rusko jde o významný zdroj příjmů.

Takže otázky, jako na jak dlouho vystačí současné zásoby ropy a zemního plynu, teď nejsou podle vás namístě, jsou to zbytečně černé scénáře?

To teď bohužel budeme vyhodnocovat a s touto variantou musíme pracovat. Koneckonců úvahy a přepočty, jak dlouho zásoby vydrží, ty se už nějaký týden dělají v celé Evropě. Jedná se samozřejmě také s dalšími dodavateli o náhradních dodávkách a tak dále.

Kdyby došlo k tomu nejhoršímu a dodávky surovin se zastavily, tak část samozřejmě dokážeme nahradit, úplně ale ne. Určitě by pak ke slovu přišla i jistá opatření, protože ve válečném stavu se zkrátka jedná jinak než v čase míru. Na čas bychom tedy například museli zavřít oči nad ekologií a využívat i rezervy, které máme v oblasti tuhých paliv.

V Rusku se pro Česko vyrábí také jaderné palivo pro elektrárny, jak je na tom energetická společnost ČEZ s jeho zásobami?

Určitě nehrozí, že by se v nejbližších měsících zastavila výroba v jaderných elektrárnách. Mohu potvrdit, že zásoby jaderného paliva jsou dlouhodobé, v řádu let.

Česko je na Ukrajině závislé, i co se týče dodávek železné rudy, jak se podle vás bude zásobování odvíjet tam?

Cokoliv, co proudí jako tranzit, nebo co se dodává, je nyní v ohrožení. Na Ukrajině je zkrátka válka. Nakolik jsou hutě zásobeny železnou rudou, nevím. To už není úplně moje oblast. Co se týče přepravy těchto vstupních komodit, do našeho regionu ji typicky zajišťuje železniční doprava, a Ukrajina nemá, co se týče dodavatelů železné rudy, ve světě nějaké dominantní postavení. Nevím ale, jaké jsou možnosti dovozu této komodity z jiných států.

Co se týče toho plynu, tak tam krátkodobě vydržíme, máme zásobníky, a dlouhodobě budeme navyšovat dovozy plynu z jiných států než z Ruska, ale v plném rozsahu (kdyby tedy k výpadku došlo, což se, podotýkám, zatím nestalo), budou namístě určitá omezení.

Jaká omezení konkrétně?

V první řadě se podle mě plyn nahradí v provozech, kde je nahraditelný. Bude k tomu i ekonomický stimul. Už v závěru loňského roku jsme pozorovali, že se při extrémně vysokých cenách plynu zvýšilo vytížení uhelných elektráren. Navzdory velice drahým emisním povolenkám byla výroba elektřiny z uhlí a tepla levnější. Tyto zdroje, které jsme stále neodstavili a jsou v provozu, budou teď zcela jistě využívány naplno. To samotné už by představovalo úsporu v energetice.

Samozřejmě nemůžeme vyměnit plynové kotle, které máme doma, ty by přišly na řadu jako poslední a doufám, že k tomu ani nedojde. Pakliže by došlo k přerušení dodávek, tak bych omezování využití plynu v průmyslové výrobě určitě nevyloučil.