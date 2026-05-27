Ruské banky vyzbrojí zaměstnance a budou odrážet drony, náklady si ale zaplatí samy

Dolní komora ruského parlamentu přijala návrh zákona, který povoluje centrální bance a dalším finančním institucím včetně místní největší banky Sberbank přímo odrážet útočící drony. Informovala o tom agentura Reuters nebo server RBK, podle něhož zákon nyní zamíří do horní komory parlamentu a poté k podpisu prezidenta. Bezpilotní letouny posílá do Ruska Ukrajina, která se brání ruské invazi.
Navrhovaný zákon finančním domům v Rusku umožní, aby provozovaly obranné systémy. Smějí také vyzbrojit zaměstnance, aby byli schopni odrážet dronové útoky sami bez zapojení bezpečnostních složek. V sousedství centrální banky, Sberbank a Ruské asociace pro inkaso hotovosti mají být umístěny antidronové systémy.
Náklady na obranu proti dronům by si instituce hradily samy, řekl serveru RBK předseda finančního výboru dolní komory ruského parlamentu Anatolij Aksakov. O tom, že jsou firmy připraveny si nákup těžších zbraní a elektronických systémů na obranu své infrastruktury před útoky dronů financovat, informoval podle Reuters v úterý šéf Ruského svazu průmyslníků a podnikatelů (RSPP) Alexandr Šochin prezidenta Vladimira Putina.
Vojenský komentátor David Šarp serveru The Insider řekl, že obrana před drony bude svěřena zřejmě interním bezpečnostním službám, nikoliv běžným bankovním úředníkům.
Útoky ukrajinských dronů se zaměřují především na energetickou infrastrukturu. Kyjev se tak snaží připravit Moskvu o příjmy z vývozu energií a ukončit válku, která Moskva rozpoutala 24. února 2022.
