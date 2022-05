Rusko se připravuje na propad ekonomiky, centrální banka mimořádně snížila sazby

Hospodářská komora ve čtvrtek na svém celostátním směnu v Olomouci navrhla vznik jednoho výběrného místa pro daně i zdravotní a sociální pojištění, které státu odvádějí zaměstnavatelé.

Podle prezidenta komory Vladimíra Dlouhého by se díky tomu snížila administrativní zátěž zaměstnavatelů a stát by ušetřil peníze. Hospodářská komora si od zjednodušení inkasa daní a pojistného slibuje také uvolnění části personálních kapacit na úřadech, které by v době nedostatku pracovních sil mohly využít podniky v soukromém sektoru.

Systém by podle Dlouhého měl fungovat podobně, jako je tomu u paušální daně pro živnostníky, což komora navrhla před šesti lety a tato úprava začala platit loni. Zaměstnavatel by podle návrhu komory jednou měsíčně odváděl na účet finančního úřadu částku, která by zahrnovala daň z mezd jeho zaměstnanců, povinné sociální a zdravotní pojistné za tyto zaměstnance i pojistné odvody za samotného zaměstnavatele.