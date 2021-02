Rumunsko posouvá plán zavedení eura na rok 2027

Rumuni nezačnou platit eurem do roku 2024, jak dosud plánovali, ale nejdříve v období 2027 až 2028. V rozhovoru se soukromou rumunskou televizní stanicí Digi24 to v pátek řekl rumunský ministr financí Florin Citsu. Bukurešť musí podle něj nejprve napravit ekonomickou nerovnováhu.

Dvacetimilionové Rumunsko do Evropské unie vstoupilo v roce 2007. Přijetí eura Bukurešť několikrát odložila, protože rumunské hospodářství a instituce nesplňují unijní kritéria.

Citsu očekává, že konsolidovaný schodek veřejných financí se podaří dostat pod tři procenta hrubého domácího produktu (HDP), jak stanovují unijní pravidla, do roku 2024. V období 2024 až 2025 by podle něj Rumunsko mohlo přistoupit k mechanismu směnných kurzů ERM-2, tedy vstoupit do takzvané čekárny na členství v eurozóně a bankovní unii.

Pro vstup do eurozóny musí země EU splnit takzvaná kritéria konvergence, což mimo jiné znamená deficit rozpočtu veřejných financí pod tři procenta HDP a veřejný dluh maximálně 60 procent HDP.

Loni v červenci byly do ERM-2 přijaty Bulharsko a Chorvatsko. V období nejméně dvou let musí obě tyto země udržovat kurz svých měn ve stanoveném pásmu vůči euru a nesmí své měny devalvovat. Pak teprve mohou zavést euro, čímž se rozšíří počet členů eurozóny.

Zavést jednoho dne euro by s výjimkou Dánska měly všechny členské země Evropské unie, tedy včetně České republiky. Praha ale dává opakovaně najevo, že s tímto krokem nebude spěchat. Dánsko si spolu s Británií hned na začátku vyjednalo trvalou výjimku a euro zavést nemusí. Británie mezitím z Evropské unie vystoupila.