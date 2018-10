Předvolební shon: ŘSD startuje další stavbu, obchvat Otrokovic chce mít do tří let

Územní rozhodnutí pro stavbu obchvatu, který bude součástí dálnice D55, platí od roku 2006. Pozemky se však podařilo vykoupit až nyní.

Otrokovice - Dostavbu jihovýchodní části obchvatu Otrokovic na Zlínsku, který bude součástí D55, ve středu zahájilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Stavba, kterou na základě výběrového řízení zajistí společnost Eurovia, by měla trvat tři roky, řekl novinářům ředitel zlínské pobočky ŘSD Karel Chudárek. Náklady činí necelých 709 milionů korun bez DPH. Dostavovaná část obchvatu města bude dlouhá více než 3,1 kilometru.

"Je to klasický parametr dálnice, čtyřpruh s odstavným pruhem, směrové rozdělení v šířce 25 a půl metru na návrhovou rychlost 120. Začíná v místě, kde končí severovýchodní obchvat Otrokovic, a konec toho je před řekou Moravou v průmyslové části Napajedla, kde se napojujeme zpátky na silnici I/55," uvedl Chudárek.

Největší dopravní omezení pro motoristy podle něj práce přinesou od jara do podzimu příštího roku, kdy bude nutné zcela uzavřít silnici z otrokovické části Kvítkovice do Pohořelic. Objízdná trasa povede přes Napajedla.

Část nové dálnice protne podle ředitele zlínského závodu firmy Eurovia Michala Friedlaendera i bývalou skládku komunálního odpadu.

"To je skládka, která je tady zakonzervována z 80. let, dodneška nikdo přesně neví, co tam je. To pro nás asi bude částečně překvapení a budeme se s tím potýkat. My na ní musíme částečně založit zemní těleso, takže se počítá s částečným odkopem skládky. Materiál, který tam bude, se bude nějakým způsobem likvidovat," uvedl Friedlaender.

Dostavba obchvatu se připravuje řadu let. Zatímco územní rozhodnutí je už ze srpna 2006, stavební povolení vydalo ministerstvo dopravy až letos v květnu. Teprve letos na jaře se totiž podařilo ŘSD získat veškeré potřebné pozemky a uzavřít příslušné smlouvy o jejich odkupu.

Kromě vzniku dálnice zahrnují práce také vybudování čtyř mostů, mimoúrovňové a okružní křižovatky, protihlukových stěn, opěrné zdi a přeložky silnic, místních komunikací a inženýrských sítí.

Jihovýchodní část obchvatu naváže na severovýchodní úsek otevřený v roce 2006. Pomůže z centra Otrokovic odvést především tranzitní dopravu. Podle starosty Jaroslava Budka (nestraník, dříve ČSSD) odkloní ze středu města významnou část osobních automobilů a kamionů. Ulevit by se mělo především přetížené Kvítkovické křižovatce.

"Dennodenně u ní vznikají 200 i 300 metrů dlouhé kolony aut, jak ze směru od Uherského Hradiště, tak od Zlína. Před dvěma lety jsme dělali měření. V pátek, kdy je zatížena nejvíce, je tam více než 20 tisíc průjezdů," řekl Budek.

Z Otrokovic má dálnice D55 v budoucnu mířit dále směrem k Uherskému Hradišti a k dálnici D2 u Břeclavi.