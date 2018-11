Dohodnou se, přesto trvá rozvod měsíce. Stačil by zápis u notáře, navrhují odborníci

Rozvedeni za pár hodin. Bez nutnosti jít k soudu. V Česku zatím věc nemožná, přesto stále žádanější. I nesporné rozvody trvají měsíce, přestože by stačilo jedno jednání u notáře.

Petr Busta se rozvedl v září. S bývalou ženou byli na všem domluveni - tedy hlavně na rozdělení majetku, děti nemají. Přesto rozvodové řízení trvalo několik měsíců. Sepsali majetkové vyrovnání, po poradě s právníkem do posledního hrnečku, a poslali ho na soud s žádostí o rozvod.

Kvůli vytíženosti je soud pozval až za tři měsíce. "Rozvedený jsem ale oficiálně až teď. Po soudním jednání čekáte na písemné rozhodnutí, které si vyzvednete na poště a s tím se zase vracíte na soud pro razítko. Jenže jednou na soudu nešly počítače a podruhé ještě neměli od pošty potvrzení, že jsme si dopisy oba vyzvedli," říká mladý muž.

Podle něj by si v dnešní době lidé zasloužili nějaké méně zdlouhavé a méně stresové řízení, zvlášť u bezproblémových rozvodů. Stejný názor má i řada dalších, kterým se manželství nepovedlo a rádi by se vyhnuli soudnímu jednání a dlouhému čekání.

Notář sepíše, manželé podepíšou

Notářská komora proto navrhuje řešení známé z několika evropských zemí, a to rozvod u notáře. "Přesun agendy do notářských kanceláří by soudům bezesporu ulevil. Navíc lidé, kteří se dokážou dohodnout, jedná se tedy o nesporné rozvody, by nemuseli zažívat nepříjemný stres u soudu. Rozvod by také byl méně časově náročný. Notář by vše sepsal a účastníci by rozvod jen podepsali," říká prezident Notářské komory ČR Radim Neubauer. Podle něj jsou rozvody bez účasti soudu běžné například ve Francii či Řecku.

Návrh, aby se nesporné rozvody neřešily u soudů, podporují podle notářů i někteří politici. Žádné změny se ale zatím neplánují. "V současné chvíli ministerstvo spravedlnosti o podobné změně neuvažuje. V Česku existuje smírný rozvod, a ten už je nyní vcelku rychlý," říká k tomu tiskový mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.

Podle šéfa notářů je však škoda, že legislativa psychicky náročné řízení nezjednodušuje. "Zaznamenali jsme v poslední době zvýšený zájem o nesporné rozvody u notáře. Komora se začala o možnosti změny zajímat, ale zatím je ve fázi rešerší a konzultací na interní úrovni, včetně zjišťování fungování tohoto institutu v zahraničních právních úpravách," nevzdává se myšlenky Radim Neubauer.

Dva tisíce za vyřízení

Jeho slova potvrzuje průzkum společnosti STEM/MARK, který se na rozvody ptal v létě zhruba šesti stovek lidí. Vyplynulo z něj, že 75 % dotázaných nepovažuje soudní stání za nutné a téměř 80 % souhlasí se zavedením notářských rozvodů. Z těch, co už rozvod podstoupili, by takové řízení preferovalo více než 60 procent lidí, z toho více žen než mužů.

Rozvod je v české společnosti všeobecně přijímán jako řešení špatného nebo nefunkčního manželství. A podle neveselého počtu rozvodů je jím každé druhé.

Většina je právě nesporných rozvodů. Manželé sepíšou majetkové vyrovnání, a to, jak bude zajištěna péče o děti, a tento oběma podepsaný dokument přiloží k žádosti o rozvod. Jak dlouho celé řízení potrvá, záleží na vytíženosti soudu.

Zaplatit se musí soudní poplatek dva tisíce korun za vyřízení rozvodu, stejný poplatek by se pravděpodobně platil i v případě notáře. A pak je třeba počítat s náklady na právní konzultaci ve výši 1 500 až 2 tisíce korun za hodinu.

U komplikovaných, tedy sporných, rozvodů se ceny šplhají i k desítkám tisíc, neboť kromě soudního poplatku a četnějších konzultací s advokáty, se platí ještě za vypořádání společného jmění manželů, za odborné posudky či ověření výpisů z účtů.