Jsou první na ráně, ochrana jim chybí. Jako doktoři ale nezavřeme, říká lékárnice

"Mohli bychom se kvůli nedostatku ochranných pomůcek před klienty zavřít, podobně jako někteří lékaři, ale neuděláme to," říká v rozhovoru lékárnice a odborná konzultantka lékáren Benu Ivana Lánová. Lékárníci jsou podle ní srdcaři a snaží se lidem vždy vyjít vstříc. Pro server Aktuálně.cz popsala, v jakých podmínkách pracují během pandemie koronaviru.

Jak to teď vypadá před lékárnami? Například v Praze je na řadě míst vidět, že lidé stojí u vchodů fronty.



My k tomuto zákazníky nabádáme sami. Máme totiž vytvořený manuál, jak by se měl zákazník vůči lékárníkům chovat, aby je neohrožoval. Ale i v rámci ochrany jejich zdraví je v jejich zájmu čekat před lékárnou, tam dodržovat až dva metry rozestup od ostatních a dovnitř pak lidé vstupují po jednom, maximálně po dvou.

A jak to lidé berou? Respektují ta nastavená pravidla, nosí roušky, respektují okolí?

Musím říci, že mě překvapilo, jak jsou lidé ohleduplní. A to i vůči lékárníkům. Včera bych napočítala lidi, kteří přišli do lékárny nezakrytí, na prstech jedné ruky. A navíc se ještě omlouvali, že si je nestihli zajistit. Minimálně měli alespoň šálku nebo kapesník přes ústa.

Jsou lékárníci už chráněni dostatečně?

To je skutečně velmi komplikovaná situace, protože lékárníkům ta základní ochrana chybí. Pak záleží na provozovateli, jak se postaví alespoň k provizornímu zabezpečení. Co se týká společnosti Benu, tak každý zaměstnanec dostal balíček se základními ochrannými pomůckami, ale to se bavíme jen o omezeném množství. V současné době se v našich lékárnách instalují ochranná plexiskla, která oddělí lékárníka od pacienta. Dále máme nařízeno každou hodinu dezinfikovat výdejní místo, počítače, klávesnice a podobně. Jednou za den se pak lékárna na 30 minut zavře docela a dezinfikují se všechny plochy, kde se vyskytl zákazník. Lékárník navíc, pokud nemá respirátor, musí mít alespoň roušku. Máme jich ovšem pár a některé lékárny je mají třeba podomácku šité.

Kdy čekáte od vlády dodávky roušek?

Ministerstvo zdravotnictví nám dodávky ochranných pomůcek, ať respirátorů, nebo roušek, slíbilo. Mají ovšem seznam, kdo ty pomůcky dostane a v jakém poměru. Velmi mě mrzí, že lékárníci jsou na tom seznamu až poslední, a to jsme v podstatě první v terénu. Mnozí lékaři zavřeli své ordinace a ordinují po telefonu, protože roušky nemají. Lékárníci je ale nemají také, ovšem lékárny se nezavřou. Lékárníci jsou skutečně v první linii a naprosto nezabezpečení.

Když říkáte poslední na seznamu, kdo je tedy na něm před lékárníky?

Přesné rozložení, jak ho stanovilo ministerstvo, si nepamatuji, ale jsou před námi například krajské nemocnice nebo sociální služby. Vyjádřil se k tomu také prezident České lékárnické komory Aleš Krebs a já s ním souhlasím.

Jak řešíte v lékárně zákazníky, kteří vypadají na první pohled nemocně? Jak k nim přistupujete?

Lidé jsou informovaní, takže nemocných naštěstí moc nechodí. Většinou teď chodí někdo z rodiny. Ale ptáme se, pro koho ten lék je, jaké má příznaky, jestli je tam kašel, bolest kloubů, bolest hlavy. A v případě, že se potvrdí některý z těch symptomů, které jsou typické pro koronavir - což je hlavně právě suchý kašel, teploty a bolesti hlavy -, tak se ještě ptáme, zda pacient byl v poslední době v rizikové oblasti nebo se s někým takovým dostal do kontaktu. Pokud ano, doporučíme volat hygienu.

Jaké léky jdou teď nejvíc na odbyt? Čím se Češi zásobují?



Úplně nejvíc jsou to teď léky na teplotu a na bolest, především paracetamol. Potom jsou to přípravky na posílení imunity.

Jsou problémy s dodávkami těchto přípravků?

Bohužel výpadky jsou již citelné. Pacienti chodí, že už lék na teplotu nemohou sehnat, jde především o paracetamol. Ibuprofen ještě k sehnání je, ale také jeho zásob ubývá.

V poslední době se na sociálních sítích i v některých médiích objevuje informace, že léčivá látka ibuprofen není k léčbě koronaviru vhodná. Může ten zájem o paracetamol vyvolávat i toto?



Je to možné.

A jak se k takovým informacím stavíte vy jako odborník?

Osobní názor na to nemám, takové zprávy jsou neprokazatelné, neznáme podrobnosti. Takže u některých případů rozhodně nelze tak snadno říci, proč došlo ke zhoršení stavu a jestli ti lidé měli vůbec nákazu koronavirem. V tom hodnocení bych byla velmi opatrná, protože je krátká doba na to, říci, co je při léčbě koronaviru bezpečné a co nikoli. V každém případě na teplotu je lékem první volby paracetamol, což doporučuje i Světová zdravotnická organizace. Když má někdo teplotu, tak i já, jako lékárník, mu nejprve doporučím paracetamol. Záleží přitom ale na individuálních kontraindikacích u každého pacienta.

V současnosti je stále problém sehnat dezinfekci. Nabízíte ingredience na výrobu té domácí? Případně vyrábíte v lékárně vlastní?

My konkrétně ne. Vyrobit to lze, ale suroviny k tomu momentálně chybí. Na výrobu to sice složité není, ale vyrábět doma bych to rozhodně nedoporučovala. Lidé nemají k dispozici přípravky v takové koncentraci, v jaké by měly být do dezinfekce použity.

Volají vám teď lidé do lékáren víc než dříve a žádají o radu či informace?

Musím se přiznat, že teď skutečně nestíháme zvedat telefony. My potřebujeme obsluhovat zákazníky a na telefonické dotazy, kolik se doplácí na ten či onen lék a podobně, teď skutečně nemáme kapacitu.

Jak je to s placením? Preferujete předpokládám bezkontaktní platby.

Určitě a většina se tím také řídí. Ale někteří, hlavně starší lidé, tu možnost samozřejmě nemají, a tak akceptujeme i hotovost.

A když k vám takový člověk přijde s e-receptem v mobilu a dává vám přístroj do ruky, abyste si ho dohledala sama, vyhovíte mu za současné situace?

Bohužel takoví lidé stále chodí. Dosud jsem se jim snažila tu esemesku najít a vycházela jim v tom vstříc, ale teď už to máme skutečně striktně zakázáno. Musí si to najít sám, maximálně nám displej může natočit tak, abychom na něj viděli.

Společnost Pilulka čerstvě zavedla službu e-recept.cz - internetový rezervační systém elektronických receptů má zprostředkovat dodání léků na recept seniorům a nemocným až domů. Neplánujete podobnou službu také?

V rámci Benu existuje služba, kdy si můžete rezervovat léky na recept. V současné době je ale vypnutá, protože z důvodu pandemie jsou kapacity omezené. V rámci krajů také fungují charitativní organizace, které pomáhají osamělým lidem s donáškou léků. Ten distanční výdej léků na recept ovšem není v Česku úplně průchozí. Vy můžete požádat osobu, která vám to donese, ale za určitých podmínek. A já bohužel nemám podrobnější informace o tom, jak tato služba bude fungovat u Pilulky.

Když to shrnu, co za současné situace podle vás trápí lékárníky nejvíce?

V některých krajích je málo personálu. Rozhodně ale opravdu potřebujeme ochranné pomůcky. Potřebujeme vědět, že jsme chráněni proti případné nákaze. To znamená mít respirátor, ochranné brýle a rukavice.