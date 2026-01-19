Rozhodnutí za stamiliardy. Do hry o další superzakázku se vrací Francouzi

Nová vláda chce urychlit výstavbu jaderných bloků v Česku. Přestože dostavba Dukovan zatím nemá potřebná povolení, kabinet šéfa hnutí ANO Andreje Babiše se chce co nejdřív pustit do rozhodnutí, kdo dostaví i Temelín. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka (ANO) zakázku nakonec nemusí získat jihokorejská státní KHNP, která staví Dukovany a má opci i na Temelín.
Korejci v rámci opce nezávazně nabídli, že stejný typ dvou dalších reaktorů jako v Dukovanech vybudují za stejnou cenu i v Temelíně. Tedy v současných cenách za 407 miliard korun.
Havlíček deníku Aktuálně řekl, že jeho ministerstvo už připravuje podklady pro rozhodnutí týkající se dostavby Temelína. „Poté se vyjádří vláda, následně může pověřit investora a teprve poté se může zavolat opce KHNP,“ popisuje celý proces Havlíček.
Ministr průmyslu nicméně doplnil, že bránit se vláda nebude ani jiné případné nabídce. „V úvahu připadá francouzský nebo americký dodavatel. KHNP má náskok, ale definitivní rozhodnutí bude podle finálních podmínek spojených s cenou, bezpečností, kvalitou a službami,“ pokračuje Havlíček.
„Nebudeme se k tomu vyjadřovat,“ reagoval ředitel české pobočky francouzské EDF Roman Zdebor na dotaz deníku Aktuálně, zda společnost bude mít zájem o dostavbu dvou bloků v Temelíně.
Právě zmíněná EDF se vedle KHNP účastnila tendru na dva bloky v Dukovanech. Dvojice v soutěži zůstala poté, co byla vyřazena americká společnost Westinghouse. KHNP nakonec Francouze předloni v létě porazila, když její nabídku vláda Petra Fialy (ODS) označila za jednoznačně nejlepší.
Otázka dvou let
Přestože opce, kterou má KHNP, je na pět let a teoreticky by tak stačilo, aby rozhodnutí padlo nejpozději v roce 2030, Havlíčkův předchůdce Lukáš Vlček (STAN) už dříve deníku Aktuálně řekl, že Česko tolik času nemá.
„Je to otázka maximálně dvou let, kdy vláda bude muset zvážit, zda té opce využije, anebo ne. My jsme již zahájili práce na návrhu postupu k tomuto kroku,“ řekl Vlček loni na konci listopadu.
A čím dřív vláda rozhodne, tím lepších podmínek může podle Vlčka dosáhnout.
„Od jmenování Karla Havlíčka ministrem jsme s ním dosud o opci na Temelín nejednali,“ sdělil předposlední prosincový den zástupce jihokorejské KHNP v Česku Vojtěch Meravý deníku Aktuálně.
„Věříme ale, že v novém roce bude příležitost se s panem ministrem setkat a společně prodiskutovat program budování nových jaderných zdrojů v České republice. Rádi bychom ho také seznámili s tím, jak podle plánu postupuje i příprava výstavby nových bloků v Dukovanech,“ dodal Meravý.
Havlíček teď tvrdí, že se s KHNP v nejbližší době sejde. Pravidelná jednání mají v nejbližší době začít i s korejským ministrem průmyslu.
ŽIVĚTrump: Bez Nobelovy ceny nemám důvod myslet jen na mír
Americký prezident Donald Trump v dopise norskému premiérovi Jonasi Gahrovi Störeovi napsal, že už necítí povinnost myslet čistě na mír poté, co za své mírové úsilí nedostal Nobelovu cenu za mír. Šéf Bílého domu opět zdůraznil svůj záměr získat Grónsko, arktický ostrov, který je autonomním územím Dánska. Píše o tom agentura Reuters, jež má dopis k dispozici.
ŽIVĚVedení ODS je složené jen z mužů. Nejasný zůstal osud Spolu, Kupka věří ve 20 procent
Po sobotním zvolení Martina Kupky předsedou Občanské demokratické strany a Tomáše Portlíka jeho statutárním zástupcem vyvrcholil kongres ODS zvolením čtyř řadových místopředsedů. Jsou jimi poslanec Karel Haas, exministr životního prostředí Pavel Drobil, senátor Martin Červíček a europoslanec Alexandr Vondra.
Rytina koně z konce poslední doby ledové. V Moravském krasu došlo k unikátnímu objevu
Vědci odhalili v jeskyni Švédův stůl v Moravském krasu rytinu starou zhruba 15 tisíc let, tedy z konce poslední doby ledové. Nález podle nich představuje mimořádný doklad magdalénského umění sloužící jako nepřímý důkaz dosud nenalezeného jeskynního umění v Česku.
ŽIVĚRuské drony znovu udeřily v Oděse, zasáhly energetiku
Ruské drony v noci na pondělí poškodily energetickou infrastrukturu v jihoukrajinské Oděské oblasti. Oznámil to Oleh Kiper, šéf vojenské správy oblasti, která je opakovaně cílem ruských útoků. Jeden člověk utrpěl zranění.
Lynch byl vášnivým šiřitelem transcendentální meditace. Režisér by oslavil 80 let
Před osmdesáti lety, 20. ledna 1946, se narodil režisér David Lynch, známý snímky plnými snových vizí či kultovním seriálem Městečko Twin Peaks. Během svého života vytvořil desítky filmů, obrazů i hudebních alb. Mimo jiné převzal čestného Oscara za celoživotní přínos, Zlatou palmy z Cannes či benátského Zlatého lva za celoživotní dílo.