Ekonomika

Ropě z Německa hrozí výpadky, Havlíček jedná o náhradě ze Slovenska

Agentura ČTK

Česká republika jedná se Slovenskem o možnosti dodávek pohonných hmot do Česka z tamní rafinerie Slovnaft. Jde o reakci na hrozbu výpadku dodávek z Německa, odkud Česko v současné době čerpá kolem 30 procent tuzemských zásob. Na konferenci NextGen Energetika 2035+ v Praze to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).

ČR-vláda-hospodářství-FASTPIX
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) vystoupil na tiskové konferenci po schůzi vlády, 12. ledna 2026, Praha.Foto: ČTK
Podle Havlíčka chce vláda jednáním se Slováky předejít možnosti výpadku dodávek z Německa. Ta podle něj hrozí kvůli oznámení Ruska, že od 1. května zastaví dodávky ropy z Kazachstánu do Německa ropovodem Družba. „Musíme rychle komunikovat s ostatními partnery pro případ, že by k výpadku z Německa došlo,“ zdůraznil Havlíček.

Hrozba výpadku se podle ministra primárně týká finálních produktů z ropy, zejména pak pohonných hmot. Německo přitom patří k největším dodavatelům paliv do Česka, podle Havlíčka jde o zhruba 30 procent zásob.

Naopak samotné ropy pro tuzemské potřeby by podle ministra mělo při fungování ropovodu TAL být dostatek. Česko nyní čerpá z tohoto ropovodu veškeré zásoby ropy. V březnu byl ropovod pět dnů mimo provoz, vláda kvůli tomu půjčila rafinériím Orlen Unipetrol 100 tisíc tun ropy.

Vláda chce podle Havlíčka vyjednávat i o rozšíření zdrojů dodávek ropy, plynu a dalších energetických surovin z dalších zdrojů. V této souvislosti připomněl nedávnou návštěvu USA, jejíž součástí byly jednání o dodávkách LNG. Energiím by měla být věnována také chystaná cesta Havlíčka a premiéra Andreje Babiše (ANO) do Kazachstánu, Uzbekistánu a Ázerbájdžánu. V plánu je podle ministra také vyjednávání s Alžírskem.

Dodávky z Kazachstánu do Německa procházejí severní větví ropovodu Družba, která vede přes Polsko. V minulosti je opakovaně narušily ukrajinské dronové útoky na potrubí na ruském území, uvedla ve středu agentura Reuters. Ropovod Družba začíná v Rusku na východním břehu řeky Volhy a v Bělorusku se dělí do dvou větví - severní vede do Polska a do Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky.

