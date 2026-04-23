Ropě z Německa hrozí výpadky, Havlíček jedná o náhradě ze Slovenska

Česká republika jedná se Slovenskem o možnosti dodávek pohonných hmot do Česka z tamní rafinerie Slovnaft. Jde o reakci na hrozbu výpadku dodávek z Německa, odkud Česko v současné době čerpá kolem 30 procent tuzemských zásob. Na konferenci NextGen Energetika 2035+ v Praze to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).
Podle Havlíčka chce vláda jednáním se Slováky předejít možnosti výpadku dodávek z Německa. Ta podle něj hrozí kvůli oznámení Ruska, že od 1. května zastaví dodávky ropy z Kazachstánu do Německa ropovodem Družba. „Musíme rychle komunikovat s ostatními partnery pro případ, že by k výpadku z Německa došlo,“ zdůraznil Havlíček.
Hrozba výpadku se podle ministra primárně týká finálních produktů z ropy, zejména pak pohonných hmot. Německo přitom patří k největším dodavatelům paliv do Česka, podle Havlíčka jde o zhruba 30 procent zásob.
Naopak samotné ropy pro tuzemské potřeby by podle ministra mělo při fungování ropovodu TAL být dostatek. Česko nyní čerpá z tohoto ropovodu veškeré zásoby ropy. V březnu byl ropovod pět dnů mimo provoz, vláda kvůli tomu půjčila rafinériím Orlen Unipetrol 100 tisíc tun ropy.
Vláda chce podle Havlíčka vyjednávat i o rozšíření zdrojů dodávek ropy, plynu a dalších energetických surovin z dalších zdrojů. V této souvislosti připomněl nedávnou návštěvu USA, jejíž součástí byly jednání o dodávkách LNG. Energiím by měla být věnována také chystaná cesta Havlíčka a premiéra Andreje Babiše (ANO) do Kazachstánu, Uzbekistánu a Ázerbájdžánu. V plánu je podle ministra také vyjednávání s Alžírskem.
Dodávky z Kazachstánu do Německa procházejí severní větví ropovodu Družba, která vede přes Polsko. V minulosti je opakovaně narušily ukrajinské dronové útoky na potrubí na ruském území, uvedla ve středu agentura Reuters. Ropovod Družba začíná v Rusku na východním břehu řeky Volhy a v Bělorusku se dělí do dvou větví - severní vede do Polska a do Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky.
Když ženy poprvé usedly na bicykl, čelily obviněním z nemravnosti, zdravotních rizik i ohrožení „přirozeného řádu". Kniha Revoluce: Jak ženy na dvou kolech měnily svět od britské autorky Hannah Ross ukazuje, že boj o právo jezdit na kole byl současně bojem za ženskou svobodu – a že v některých částech světa zdaleka neskončil.
Oba si letos prožili premiéru. Dvaadvacetiletý běžec na lyžích Matyáš Bauer se poprvé zúčastnil zimních olympijských her, jeho tatínek Lukáš, medailista her v Turíně a Vancouveru, zase prožíval sportovní svátek coby pyšný rodič. V rozhovoru pro Aktuálně.cz se rozpovídali o tom, jak prožívají, když je okolí srovnává, a někdejší vítěz Světového poháru zkritizoval české vedení běžeckého lyžování.
Slovensko ve čtvrtek dvě hodiny po půlnoci začalo přijímat ropu ropovodem Družba, napsala na sociální síti slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková. Dodávky suroviny uvedeným ropovodem přes Ukrajinu na Slovensko a do Maďarska byly přerušeny na konci ledna, podle Kyjeva kvůli ruskému útoku na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.
Celorepubliková akce Čteme Havla ve čtvrtek 23. dubna u příležitosti Světového dne knihy připomene literární i občanský odkaz Václava Havla v roce jeho nedožitých 90. narozenin. Do projektu se zapojí přes 90 knihoven, které přinesou veřejná čtení, diskuse, projekce a vzdělávací programy zaměřené na Havlovy texty - eseje, projevy i dramatickou tvorbu.
Kvůli nálezu podezřelého zavazadla je uzavřena stanice pražského metra Florenc, která je přestupní stanicí mezi linkami B a C.