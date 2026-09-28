Ropa zdražuje po odmítnutí íránského mírového návrhu. Brent překonal 107 dolarů

Ceny ropy zahájily nový týden růstem poté, co Donald Trump odmítl nejnovější íránský návrh na ukončení války. Brent v pondělí zdražil o tři procenta na 107,38 dolaru za barel a WTI o 2,1 procenta na 94,32 dolaru. Trhy dál znepokojuje nejistota kolem Hormuzského průlivu.
Írán předložil svůj návrh minulý týden během Valného shromáždění OSN prostřednictvím katarských zprostředkovatelů. Informovala o tom v pondělí americká stanice CNBC. Počítal mimo jiné se znovuotevřením Hormuzského průlivu, obnovením jaderných rozhovorů a zmírněním americké blokády a sankcí. Trump v sobotu potvrdil, že návrh odmítl. V neděli ale uvedl, že očekává pokračování jednání už během tohoto týdne.
Napětí tak na Blízkém východě zůstává vysoké. Analytici upozorňují také na pokračující útoky Íránu a jemenských Húsíů proti Saúdské Arábii, které dál ohrožují klíčovou ropnou infrastrukturu a přepravní trasy.
Dodávky z regionu se přesto částečně zotavují. Podle společnosti Kpler vzrostl zářijový vývoz ropy z hlavních blízkovýchodních producentů na 12,8 milionu barelů denně, nejvíce od začátku války na konci února. Proti předválečným 18,8 milionu barelů denně však stále zaostává zhruba o šest milionů.
Vývoz přes Hormuzský průliv má v září dosáhnout přibližně 7,4 milionu barelů denně. Saúdská Arábie výrazně zvýšila přepravu z přístavů v Perském zálivu poté, co útoky poškodily její ropovod East-West vedoucí k Rudému moři.
Minulý týden Brent přidal 0,4 procenta, zatímco WTI ztratil 7,9 procenta. Americkou ropu zatížily zejména obavy, že Washington omezí vývoz nafty ve snaze srazit její rekordní domácí ceny.
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