Ropa přes jižní větev Družby opět teče. Do Česka ale dodávky zatím znovu neproudí

Ruská společnost Transněfť ve středu odpoledne uvedla, že obnovila dodávky ropy jižní větví ropovodu Družba, která vede na Slovensko, do Maďarska a do Česka. Společnost Mero, která je vlastníkem a provozovatelem české části Družby, ale uvedla, že dodávky tímto ropovodem do tuzemska jsou zatím stále přerušeny.

"Čerpadla pumpují, zapnuli jsme je v 16:00 (moskevského času, v 15:00 SELČ - pozn. red.)," řekl ruské agentuře RIA Igor Djomin z vedení firmy Transněfť, která je monopolním provozovatelem ropovodů v Rusku. Související Automatické hašení i plovoucí střechy. Tady Česko skladuje strategické zásoby ropy 32 fotografií Mluvčí společnosti Mero Barbora Putzová ale po 16:00 uvedla, že do Česka dodávky zatím neproudí. Slovenský přepravce ropy Transpetrol následně sdělil, že dodávky do Česka obnoveny nebudou. Na Slovensko ale ropa již znovu teče. "Dodávka do Česka nebude obnovena," řekla ředitelka kanceláře šéfa Transpetrolu Linda Vaškovičová. Mluvčí bratislavské rafinerie Slovnaft Anton Molnár upřesnil, že dohodnuté řešení ohledně úhrady tranzitních poplatků za přepravu ropy přes Ukrajinu se týká obnovení dovozu na Slovensko a do Maďarska. Slovnaft patří do maďarské petrochemické skupiny MOL. Ukrajina přepravu ropy zastavila 4. srpna, protože nedostala z Ruska peníze za tranzit na měsíc srpen. Rusko peníze odeslalo, ale ještě v červenci se mu vrátily zpět. Tranzitní poplatek v zájmu obnovení dodávek ropy Ukrajině poslala slovenská rafinerie Slovnaft a její maďarský vlastník, petrochemická skupina MOL. Související S bezpečností jsme zaspali. Dodávky ropy ale máme pod kontrolou, říká šéf ropovodů 1:04 Slovenský ministr hospodářství Richard Sulík na dopolední tiskové konferenci v Bratislavě řekl, že vinu za tuto situaci nenese ani Rusko ani Ukrajina. Problém podle něj nastal při zpracování platby v jedné bance v západní Evropě, a to kvůli protiruským sankcím zavedeným po invazi ruských vojsk na Ukrajinu. Tranzitní poplatek v zájmu obnovení dodávek ropy Ukrajině poslala slovenská rafinerie Slovnaft a její maďarský vlastník, petrochemická skupina MOL. Ropovod Družba začíná v Rusku na východním břehu Volhy a v Bělorusku se dělí do dvou větví - severní vede do Polska a do Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do Česka. Tranzit ropy severní větví podle dřívějších informací pozastaven nebyl. Rusko prostřednictvím jižní větve Družby obvykle dodává zhruba 250 tisíc barelů ropy denně. Hlavními odběrateli jsou česká společnost Unipetrol, kterou ovládá polská skupina PKN Orlen, a také MOL spolu se Slovnaftem. Mapa zachycuje trasu ropovodů Družba a IKL na českém území, centrální tankoviště ropy na Mělnicku a také jediné dvě rafinerie v Česku - Kralupy a Litvínov. | Foto: Aktuálně.cz V Česku ropu zpracovává společnost Unipetrol. "Rafinerie skupiny Orlen Unipetrol v Litvínově a Kralupech nad Vltavou mají zajištěnou surovou ropu pro svůj provoz. V současné době je produkce na plánované úrovni, a dochází tak k nepřetržitým dodávkám palivových produktů na český trh," řekl ve středu mluvčí Unipetrolu Michal Procházka. "Jak jsme již informovali dříve, skupina Orlen v posledních letech úspěšně diverzifikovala své dodávky surové ropy a testovala využitelnost různých druhů surové ropy ve svých rafineriích. Máme rozsáhlou databázi dodavatelů z Evropy i mimo náš kontinent, se kterými jsme v posledních čtyřech letech navázali silné obchodní vztahy," doplnil Procházka.