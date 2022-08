Ropa přes Družbu by mohla do Česka opět téct od pátku či soboty, uvedl šéf Mera

Dodávky ropy do Česka ropovodem Družba by mohly být obnoveny v pátek nebo v sobotu. České televizi to ve čtvrtek řekl předseda představenstva společnosti Mero Jaroslav Pantůček. Ropa už podle něj teče na Slovensko i do Maďarska. Mero vlastní a provozuje ropovody Družba a IKL na českém území.

Ukrajina tranzit ropy zastavila 4. srpna, protože nedostala z Ruska peníze za srpnový tranzit. Rusko sice peníze odeslalo, ale ještě v červenci se mu v důsledku protiruských sankcí vrátily zpět. Tranzitní poplatek v zájmu obnovení dodávek ropy pak Ukrajině poslala slovenská rafinerie Slovnaft a její maďarský vlastník, petrochemická skupina MOL. Toto řešení se však podle slovenského přepravce ropy Transpetrol netýká dodávek do ČR. Související S bezpečností jsme zaspali. Dodávky ropy ale máme pod kontrolou, říká šéf ropovodů 1:04 "Zákazník MOL učinil patřičné kroky, které vedly k tomu, že ropovod na té jižní části pro Slováky a Maďary funguje. Jsem informován od našeho zákazníka, že identické kroky podniká dnes, takže očekávám, že velmi brzy, buď zítra, nebo nejpozději pozítří (v pátek, nebo sobotu) ropa k nám bude proudit také," řekl Pantůček. V ČR zpracovává ropu Unipetrol, jehož vlastníkem je polská společnost PKN Orlen. Podle Pantůčka je potřeba získat povolení státu k tomu, že tranzitní poplatky budou vyňaty ze sankcí EU, že je možné je zaplatit, a tím situaci odblokovat. Povolení vydává Finanční analytický úřad.