Rodičovská vzroste od ledna na 400 tisíc Kč, plánuje Babišova vláda

Rodiče dětí, které se narodí od 1. ledna příštího roku, by mohli mít vyšší rodičovskou. Místo nynějších 350 tisíc korun by dostali 400 tisíc korun, na dvojčata a vícerčata místo 700 tisíc korun pak 800 tisíc korun. Počítá s tím chystaná novela o státní sociální podpoře, kterou v pondělí beze změn schválila vláda. Potvrdil to ministr práce Aleš Juchelka (ANO). Normu dostane k projednání sněmovna.
Na přidání by podle ministerstva práce bylo příští rok potřeba 230 milionů korun a od roku 2030 po plném zavedení a nynějším nízkém počtu narozených asi 3,6 miliardy korun ročně. Ministerstvo financí nejdřív odmítlo výdaje státu zvedat a uvedlo, že se zvýšením bude souhlasit jen tehdy, pokud si resort práce peníze najde ve svém rozpočtu. Nakonec kabinet dostal normu bez rozporu.
Novela má být účinná od 1. ledna příštího roku. Zvýšení rodičovské se má podle návrhu týkat dětí narozených či převzatých do trvalé péče náhradní rodiny od tohoto data. Podle některých vládních politiků je ale potřeba vedle nových rodičovských zvednout i ty vyplácené. Své návrhy s navýšením a valorizací má také opozice.
Naposledy se rodičovská zvýšila od ledna 2024, téměř o 17 procent z 300 tisíc na 350 tisíc korun. Dvojčata a vícerčata mohou od letoška čerpat dvojnásobnou částku, tedy 700 tisíc korun. Podle novely by měl příspěvek pro nově narozené děti od ledna vzrůst znovu o 50 tisíc korun a u vícerčat o 100 tisíc korun, tedy asi o 14 procent. „Tato změna má za cíl snížení dopadů inflace a zlepšení situace rodin s dětmi včetně lepšího sladění osobního a pracovního života,“ uvedlo ministerstvo práce v podkladech k novele.
Narozených dětí v Česku v posledních letech ubývá, méně je tak i vyplácených rodičovských. Loni v prosinci podle údajů ministerstva poslaly úřady práce rodinám 208.100 příspěvků. O rok dřív jich bylo 231 400. Minulý rok výdaje činily 27,9 miliardy korun a předloni 29,2 miliardy korun. V podkladech ministerstvo uvádí nižší vyplacené sumy, a to v obou letech o 800 milionů korun.
Loni se v ČR podle předběžných údajů statistického úřadu narodilo 77 600 dětí. Je to nejméně od roku 1806, od kterého je počet narozených k dispozici. Pro výpočet výdajů ministerstvo použilo data o nízké porodnosti z posledních let. Příští rok by tak bylo potřeba asi 230 milionů korun, v roce 2028 přes 1,6 miliardy korun, v posledním roce volebního období téměř 2,9 miliardy korun a od roku 2030 po plném zavedení ročně 3,6 miliardy korun. Pokud by se rodičovská zvedla i těm, co ji už pobírají, stálo by to příští rok asi 7,3 miliardy korun. Výdaje by se postupně do roku 2030 snižovaly na ročních 3,6 miliardy korun.
Vláda ANO, SPD a Motoristů v programovém prohlášení slibuje zvýšení rodičovské na 400 tisíc korun. Píše také, že umožní flexibilní čerpání částky a rodičům dětí do tří let nabídne možnost volby mezi „klasickou rodičovskou dovolenou a rodičovským režimem“. Novela mění jen výši dávky.
Americký prezident Donald Trump opět pohrozil Íránu zničením a vyzval Teherán k rychlému uzavření mírové dohody. Dosavadní vyjednávání o ukončení války, kterou zahájily na konci února USA a Izrael a v níž od 8. dubna platí křehké a časově neomezené příměří, byla neúspěšná a v uplynulém týdnu opět uvázla na mrtvém bodě.
Češi považují za nejlepšího porevolučního prezidenta i nadále Václava Havla. Vyplývá to z průzkumu, který v pondělí zveřejnila agentura STEM/MARK. Druhý nejlepší je podle nich Václav Klaus a třetí současný prezident Petr Pavel, který si od minulého dotazování mírně pohoršil. Loni na podzim byl v průzkumu Pavel druhý, Klaus třetí. Na poslední čtvrté příčce zůstal Miloš Zeman.
Majitel záchranné stanice pro ptáky a malé savce v Brně‑Slatině Zdeněk Machař, kterému v první polovině května požár zničil zázemí stanice, objevil na firemním účtu zhruba 16 milionů korun. Jde o příspěvky, které tam lidé poslali po požáru. Machař to nečekal, sledoval sbírkový účet na stanici. Z peněz stanici opraví, rád by zbudoval i odloučené pracoviště.
Pamatujete na osiřelé mládě makaka jménem Punch, které dojalo svět svými fotkami, jak v japonské zoo objímá plyšáka? Slavný opičák musel v neděli čelit nečekanému narušení soukromí. Do jeho výběhu vnikli dva Američané, jeden v bizarním kostýmu přelézal plot, druhý vše natáčel.