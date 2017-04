Řidiči autobusů budou stávkovat jen ve třech krajích, v Moravskoslezském vyjedou

před 57 minutami

Ostrava - Řidiči autobusů žádného z dopravců v Moravskoslezském kraji podle informací krajského úřadu nebudou ve čtvrtek stávkovat. V autobusové dopravě se nechystá žádné omezení. ČTK to dnes řekl náměstek moravskoslezského hejtmana Jakub Unucka (ODS).

Ústředí Odborového svazu dopravy vyhlásilo na čtvrtek celorepublikovou stávku kvůli mzdovým požadavkům. Podle současných informací by se do stávky měli zapojit řidiči autobusů ve třech krajích - Jihočeském, Jihomoravském a Ústeckém.

"V našem kraji pokud bude stávka, tak bude symbolická, řidiči budou mít nějaké vesty nebo někde nápisy, ale nemám informaci, že by se mohlo stát, že by někdo někde nevyjel," řekl Unucka.

V Moravskoslezském kraji působí osm dopravců plus dva dopravní podniky, v Ostravě a Opavě. Ani v dopravních podnicích se stávkovat nebude. "Písemně mám od šesti dopravců, že stávkovat nebudou. Od jednoho, od Arrivy, vím z úst paní jednatelky, že stávkovat nebudou. Jediný, kdo se nevyjádřil, je ČSAD Vsetín. Ale vzhledem k tomu, že zákon říká, že pokud by chtěli stávkovat, měli to nahlásit dnes do ranních hodin, což se nestalo, tak předpokládám, že v našem kraji stávkovat nebudou ani oni," řekl Unucka.

ČSAD Vsetín zajišťuje v Moravskoslezském kraji dopravu na Jablunkovsku a Třinecku. Odboráři ČSAD Vsetín původně stávku na podporu kolegů v jiných krajích na čtvrtek plánovali. Jejich předseda Miroslav Hruška ale dnes ČTK řekl, že ji odvolali. Žádný dopravce ve Zlínském kraji, kde ČSAD Vsetín hlavně působí, se k nim totiž nepřipojil.

Řidiči linkových autobusů proti nízkým mzdám protestují od října 2015. V současnosti kritizují přístup některých krajů k vládnímu nařízení o zvýšení nejnižší mzdy pro šoféry autobusů.

Vláda stanovila od začátku letošního roku minimální mzdu na 98,10 koruny za hodinu jízdy a na 88 korun za hodinu čekání. Nově byl zaveden příplatek 6,60 koruny za hodinu za náročné pracovní prostředí. Podle odborů ale řidiči v některých krajích dostali přidáno méně, než očekávali. Moravskoslezský kraj letos na zvýšení mezd řidičů vyčlenil z rozpočtu 75 milionů korun.

