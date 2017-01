Řidiči autobusů na Ústecku drží stávkovou pohotovost, čekají na vyšší mzdy

před 1 hodinou

Řidiči autobusů v Ústeckém kraji budou držet stávkovou pohotovost kvůli platům do výplaty za leden. Řekl to dnes předseda jablonecké základní odborové organizace BusLine Jiří Kuchynka. Kraj peníze na zvýšení mezd řidičů nařízené vládou má. S dopravci chce podepsat dodatky k současným smlouvám. Teď po firmách chce podrobný výpočet, o kolik přesně vzroste částka za ujetý kilometr. "Kvitujeme, že jsou nějaké posuny v jednání o našich platech, ale rušit stávkovou pohotovost nebudeme. Počkáme do výplaty za leden a pak se uvidí," řekl Kuchynka. Podle Svazu dopravy se průměrné mzdy šoférů linkových autobusů loni pohybovaly mezi 22 000 až 23 000 korun hrubého. Teď by měly vrůst zhruba o 7800 korun.

autor: ČTK