Indie chce zakázat kryptoměny. Pokud se jich lidé do půl roku nezbaví, rozdá pokuty

Indie chystá zákon zakazující kryptoměny. Pokud by v zemi někdo obchodoval s kryptoměnami nebo takový digitální majetek vlastnil, dostal by podle zákona pokutu. Agentuře Reuters to řekl jeden z vyšších vládních úředníků obeznámených z plánem.

Zákon by byl ranou pro miliony investorů, kteří mají o kryptoměny zájem, a Indie by se stala první velkou zemí, kde bude držení kryptoměn nelegální. Indické ministerstvo financí se k tomu zatím nevyjádřilo. Související Návod na bitcoin pro začátečníky: Kde nakoupit a kam uložit své první kryptoměny Přehled Návrh zákona kriminalizuje držení, vydávání, těžbu i obchod a převody kryptoměn. Představuje tak jedno z nejpřísnějších opatření vůči kryptoměnám na světě a je v souladu s lednovým vládním programem, který vyzval k zákazu soukromých virtuálních měn, jako je bitcoin. Místo toho chce vláda vytvořit základ pro oficiální digitální měnu. Zákon dá podle úředníka současným majitelům kryptoměn šest měsíců na to, aby se těchto aktiv zbavili. Pak bude stát vyměřovat pokuty. Schválení zákona by neměl být problém, protože vláda premiéra Nárendry Módího má v parlamentu pohodlnou většinu. Z velkých ekonomik už zakázala těžbu a obchodování s kryptoměnami Čína. Ani Peking ale za vlastnictví kryptoměn netrestá. Objem transakcí s kryptoměnami se v Indii navzdory hrozbě zákazu zvyšuje. Podle odhadů z odvětví zhruba osm milionů lidí investovalo do kryptoměn 100 miliard rupií (30,3 miliardy Kč). Oficiální statistika však neexistuje. Související Kryptoměny ovládl obávaný fenomén FOMO. Žene ceny nesmyslně vysoko, kolaps se blíží Počet registrací a příliv peněz na místní kryptoměnovou burzu Bitbns je podle jejího provozovatele až 30krát vyšší než před rokem. Jedna z nejstarších burz v Indii Unocoin získala v lednu a v únoru navzdory obavám ze zákazu 20 000 uživatelů. Vládní panel v roce 2019 doporučil až deset let vězení pro lidi, kteří budou těžit, vytvářet, držet, prodávat, převádět, zbavovat se, vydávat či obchodovat s kryptoměnami. Zdroj odmítl sdělit, zda nový zákon obsahuje vězení i pokuty, neposkytl ani žádné další podrobnosti. Uvedl jen, že diskuse je v závěrečné fázi. Hodnota nejznámější kryptoměny bitcoin o víkendu vystoupila na rekord 61 781,83 dolaru (1,36 milionu Kč). Dnes ale cena více než pět procent ztrácí a bitcoin se obchoduje zhruba za 56 000 USD. Dopoledne se cena propadla až pod 55 000 USD. Video: Bitcoiny jsou cool, investujte do nich ale jen to, co jste ochotní vyhodit z okna, říká Stroukal (video z roku 2018) 20:57 Kryptoměny lidi lákají, je to ale neprobádaná oblast a hodně riziková věc, vysvětluje ekonom a expert na digitální měnu Dominik Stroukal. | Video: Martin Veselovský