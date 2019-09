Foto: ČTK

Motocykly značky Jawa, které v Indii vyrábí licenčně společnost Mahindra, by měly do konce letošního roku získat evropskou homologaci. Stroje značky, která letos slaví 90 let, by se tak z Indie na evropský trh mohly dostat už příští rok. První vzorky motocyklů se již dostaly do Česka a byly podrobené intenzivním zkouškám.