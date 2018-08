Restaurace trápí nedostatek kuchařů a číšníků. Pomohli by cizinci

Prezident Asociace hotelů a restaurací navrhuje, aby se otevřely možnosti pro zahraniční pracovníky ze zemí mimo EU. Jinde v Evropě to funguje, říká.

Praha - Nízká nezaměstnanost, která v Česku v červenci činila 3,1 procenta a v Praze 2,1 procenta, se projevuje i v gastronomickém odvětví. Nejen v pražských restauracích se provozovatelé potýkají s nedostatkem personálu, ať už kuchařů, nebo obsluhy. Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací (AHR) Václava Stárka by situaci zlepšilo otevření trhu práce zájemcům z ciziny.

"Je to samozřejmě problém. AHR už poměrně dlouho navrhuje, aby se více otevřely možnosti pro práci zahraničních lidí pocházejících ze zemí mimo Evropskou unii. Je to zcela přirozená cesta, funguje to i jinde v Evropě. Řešení situace vidíme právě v tom, že se umožní dalším zájemcům o práci ze zahraničí, ať už je to Ukrajina, či jiné země, aby přišli pracovat do Česka," řekl.

Absolventi kuchařských škol podle Stárka situaci nezlepší. "Nové generace mají jiné představy o životě. Zjistí, že v řemesle se pracuje o víkendech, že je to práce nárazová, někdy sezonní. To ne každému vyhovuje. Studenti jdou na podobné školy jen proto, aby dosáhli nějakého vzdělání, případně maturity. Osmdesát procent z nich ale dopředu ví, že tu práci dělat nebude," uvedl.

Podle prezidenta AHR je při hledání řešení nutno se zaměřit i na systém vzdělávání. "Máme u nás odhadem 160 škol, které mají ve svém programu gastronomii. V Rakousku jich je do třiceti. Škol je v Česku mnohem více, než bychom potřebovali. Zároveň se musí změnit poměr praxe k učení, na čemž se snažíme spolupracovat s Hospodářskou komorou. Musíme se pokusit rámcově upravit vzdělávací programy, aby se lidé, co studují, vůbec do praxe dostali," uvedl.

Kvalitní personál je podle pražských restauratérů vzácným zbožím. "Nikdo nemá kuchaře. Všichni je potřebují, ale nejsou. Kvalitního číšníka už jsem také neviděl roky. Mám jednoho, na kterého se chodím dívat. Vařím mu kafe k snídani, jsem na něj hodný," řekl Petr Habovčík, manažer společnosti Lucerna catering, pod níž spadá restaurace Monarchie ve Štěpánské ulici na Novém Městě.

Podobně situaci vidí šéf restaurace U Pinkasů František Novotný. "Kvalitní síla není. Týká se to kuchařů i číšníků," řekl.

Také malostranský Augustine Restaurant se občas poohlíží po nové pracovní síle, s většími problémy se ale nepotýká. "Vždy hledáme kvalitní posily, ale momentálně máme asi dva roky stabilní tým, což je skvělá vizitka. Každý rok ale nějaká obměna proběhne, někdo pozičně roste nebo dostane možnost jít pracovat do jiných našich hotelů v zahraničí," poznamenala Daniela Roučková, marketingová a PR manažerka hotelu Augustine.

Z celkového počtu 309 996 volných pracovních míst nabízeli zaměstnavatelé prostřednictvím Úřadu práce ČR ke konci července 7881 pozic pro kuchaře a pomocné kuchaře (kromě šéfkuchařů) a 3457 míst pro číšníky a servírky. Proti červnu vzrostl počet volných pozic pro kuchaře z 7729, zaměstnavatelé ale tehdy hledali více pracovníků obsluhy (3554), plyne z údajů Úřadu práce České republiky.