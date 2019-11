Účty nerozpočítáváme, musíte zaplatit dohromady. V Česku se rozmáhá nezákonný nešvar

Jeden stůl, jeden účet. Některé restaurace v Česku odmítají hostům rozpočítat útratu u jednoho stolu. Je to pro ně práce navíc a tvrdí, že na to předem zákazníky upozorňují. Mají na to však právo?

"Celé to bylo ponižující," popisuje čtenář Josef zážitek s placením v Plzeňské restauraci v Obecním domě v Praze. Prestižní podnik navštívil s německou delegací z mladoboleslavské Škody Auto. Související Personál hledáme přes Skype v Asii, říká šéfka hotelů Orea. Mzdy už určují sami hosté "Když jsme chtěli zaplatit, každý zvlášť, číšník nám řekl, že pravidla restaurace jsou taková, že účet platí dohromady celý stůl. Studenti z výměnného pobytu, byť se někteří téměř neznali, si tak museli vzít tužku a papír a počítali, kdo co měl. Nakonec se všichni na celkovou částku čtyři tisíce korun složili," vypráví Josef, který se zároveň ptá: "Má na to restaurace vůbec právo?" Plzeňská restaurace není jediná, kdo takové pravidlo razí. V některých podnicích dokonce hosty varují už při vstupu na dveřích nebo v jídelním lístku papírkem se slovy, že objednáním jídla zákazník souhlasí s účtováním konzumace celému stolu. "Takové ustanovení je podle našeho názoru vůči spotřebiteli nepřiměřené. A to zvlášť v případě, kdy u stolu budou sedět zákazníci, kteří se vzájemně ani neznají. K nepřiměřeným ujednáním ve spotřebitelských smlouvách se podle občanského zákoníku nepřihlíží," říká Svatava Veverková, vedoucí právní poradny časopisu dTest. Nové praktiky Veverková odmítá. "Zákazník restaurace jakožto spotřebitel musí mít možnost zaplatit útratu pouze za sebe. Smlouvu s restauračním zařízením uzavírá každý jeden spotřebitel při objednávání jídla. Restaurace má proto povinnost vyúčtovat útratu každému jednomu z nich," říká vedoucí poradny. Související Bez front a líných číšníků. Řetězce rozšiřují nákupy skenerem, přidávají se i hospody Trvejte na účtu zvlášť, říká šéfka spotřebitelské poradny Něco jiného by podle ní nastalo v případě, pokud by spotřebitelé souhlasili s tím, že útrata bude účtována celému stolu a že si ji mezi sebe rozpočítají. Nebo když jeden spotřebitel zve ostatní hosty. "Na takovém postupu by ale vždy měla být restaurace se spotřebitelem dohodnuta předem," dodává Veverková a doporučuje lidem trvat na vystavení účtu každému zákazníkovi zvlášť. To samé doporučuje i Ondřej Preuss, advokát a zakladatel služby DostupnýAdvokát.cz. "Odhlédneme-li od nevhodnosti takového chování z hlediska dobrého jména restaurace, není zde ani žádný právní nárok na požadavek platby 'dohromady'. I kdyby měla restaurace něco takového uvedeno ve svých obchodních podmínkách, jednalo by se nepochybně o překvapivé nevymahatelné ujednání ve vztahu ke spotřebiteli," říká právník. Související Restauratér nemohl najít lidi, zavedl nový model: Sněz, co můžeš, máš na to 60 minut Přehled Vedení restaurace se hájí tím, že tento způsob platby především urychluje provoz. "Mrzí mě, že byli hosté nespokojeni. Jsme na turisticky velmi exponovaném místě v Praze, často k nám chodí skupiny cizinců s průvodci, které mají přesně daný program, takže se chtějí rychle najíst a spěchají dál. Rozpočítávání útraty každému zákazníkovi zvlášť je časově náročné. Proto nabízíme možnost souhrnného účtu. Každý účet je samozřejmě odeslán podle platných předpisů do EET. Účet zvlášť samozřejmě na přání vystavíme, ideální je, když obsluhu hosté ale dopředu o tomto požadavku informují," říká Michal Vevera, ředitel společnosti French-Rest, která Plzeňskou restauraci provozuje. Restaurace nejčastěji řeší platby zvlášť u početnější skupiny tak, že si jednotlivé plátce pozvou ke kase k baru, každý nahlásí, co zkonzumoval, a to si zaplatí. Číšníci zdatnější v počtech volí variantu rozpočítávání jednotlivých položek u stolu už ze souhrnného účtu. Třetí variantou je, že si číšník zapíše, co který host měl, každému zvlášť na kase vystaví účet a všechny je pak u stolu vydá. Související Stínová ekonomika prosperuje: Účet za zboží bez účtenky či faktury činí 460 miliard