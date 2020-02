České firmě se v Číně ztratilo 750 tisíc respirátorů. Bojí se, že je vláda znárodnila

Šíření koronaviru komplikuje byznys i českým firmám. Patří mezi ně brněnská firma Respilon, která v Číně kompletuje masky s nanovláknovou membránou. V čínském skladě Respilonu totiž "uvízlo" na 750 tisíc těchto masek, tedy prakticky celá roční zásoba, a firma o nich nic neví. Spolumajitelka podniku Jana Zimová podle Hospodářských novin již dříve připustila, že tamní vláda mohla masky znárodnit.

"V Číně byly kvůli oslavám Nového roku uzavřeny továrny, zaměstnanci měli volno, které se ale kvůli zabránění šíření koronaviru prodlužovalo. Od té doby se nemůžeme dostat do našeho skladu a nemáme přehled o tom, co se v něm děje. Mohlo se stát, že bez našeho vědomí čínská vláda potřebné masky zabavila," řekla Hospodářským novinám Zimová.

"Podle posledních kusých informací, které se k nám dostaly, by tam ale masky snad měly být," doplnila. Podnik to ovšem kvůli údajnému embargu na informace v Číně s jistotou neví.

Případné znárodnění svého zboží Respilon řešit nehodlá. Podle Zimové není rozumné vyčíslovat, o kolik by firma v takovém případě přišla. "Bereme to tak, jak to je, jako součást pomoci a posílení našich obchodních vztahů. Oni jsou v nouzi a my s tím nic neuděláme," řekla spolumajitelka firmy.

Brněnský Respilon loni prodal 700 tisíc kusů masek, a to hlavně v Asii. V průběhu ledna pak zaznamenal po svém zboží enormní poptávku. Jen za čtyři dny šlo o osm milionů kusů masek, uvedla Zimová.

Vykrýt poptávku chce podnik také novým typem masky. Ve spolupráci s izraelskou firmou vyrábí ústenky, které budou po nasazení schopné koronavirus nejen zachytit, ale díky nanočásticím oxidu mědi ho i zničit. K dostání za desítky korun mají být v řádu týdnů, uvedla agentura ČTK.

Tyto masky by měla česká firma kromě Izreale vyrábět také přímo v domovském Brně. Linka, která má být uvedena do provozu asi v květnu, denně vyrobí až 70 000 roušek, řekl v rozhovoru pro Lidové noviny majitel Respilonu Roman Zima.

Epidemie koronaviru propukla v Číně, nejvíce zasaženou evropskou zemí je Itálie. V pevninské Číně, do které se nepočítá autonomní Hongkong a Macao, se obětí nového koronaviru dosud stalo asi 2600 lidí a nakazilo se přes 77 000 osob. Většina z těchto údajů připadá na provincii Chu-pej, která je ohniskem nákazy.