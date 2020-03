Resort v řádu dnů předloží novelu o rozpočtu na tento rok. Výbor žádá také odklad EET

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny ve středu doporučil ministerstvu financí, aby zahájilo urychleně práce na novele zákona o státním rozpočtu na letošní rok, předložilo ekonomický balíček na zmírnění důsledků šíření koronaviru a předložilo novelu zákona, která by odložila start třetí a čtvrté vlny EET. Vyplývá to ze schválených usnesení výboru.

Premiér Andrej Babiš (za ANO) ve středu uvedl, že novele zákona o státním rozpočtu se bude věnovat čtvrteční jednání vlády. "Ministryně financí Alena Schillerová to připravuje a ve čtvrtek to projednáme na vládě jako princip," uvedl Babiš.

Ministerstvo financní později ve středu informovalo, že novelu zákona předloží v řádu dnů. Počítá s úsporami nebo schodkem vyšším o desítky miliard.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v České televizi zdůraznil, že se nemohou zásadní velká opatření na podporu ekonomiky rozhodovat ze dne na den. "To můžeme u částek v řádech jednotek miliard korun. Ten hlavní pilíř bude ale ještě diskutován. Budeme muset měnit určitě priority. Například nebude možné naplňovat cíle evropské zelené dohody (European Green Deal). Je to nyní nenaplnitelné pro celou Evropu," uvedl ministr.

Náměstek ministryně financí Stanislav Kouba na jednání výboru uvedl, že kvůli dopadům šíření koronaviru bude zasažen státní rozpočet hlavně propadem daňových příjmů. Přesné číslo ovšem neuvedl. "Počítáme s tím, že budou určitě zasaženy daňové příjmy, i když prvotní výkyv byl pozitivní, způsobený mimořádnými nákupy obyvatel. Ale jak přicházejí informace o omezení provozů, tak z toho logicky vyplývá, že daňové příjmy nebudou tak vysoké, jak mají být. Ty odhady stanovit je velmi obtížné s ohledem na vývoj situace," uvedl.

Propad lze podle něj čekat i u významného zdroje příjmů rozpočtu, kterými jsou odvody na sociální a zdravotní pojištění. Osvobození od jejich placení by podle něj bylo z hlediska rozpočtu problematické. "Kompletní osvobození odvodů je z hlediska rozpočtu na půl roku v řádu stamiliard, protože je to značná část příjmu rozpočtu," uvedl.

Ministerstvo financí již nyní podle Kouby provádí řízené přesuny v rámci jednotlivých kapitol na výdaje související s ochranou zdraví. Zrušena tak podle něj bude účtenková loterie k EET a "některé měkké dotační tituly". Zároveň ministerstvo využije rozpočtovou rezervu zhruba 4,9 miliardy korun a rezervu na řešení krizových situaci s rozpočtem 140 milionů korun.

Kalousek: Je to bordel, ne právní stát

"Ze závazných ukazatelů rozpočtu platí už jen vztahy na místní samosprávy. Příjmy neplatí, výdaje neplatí, saldo neplatí. Něco, co se zdálo jako důležité, jako například sleva na jízdném, je nyní prioritou směšnou. A to se nedá udělat jinak než novelou zákona o státním rozpočtu. Ta by měla reflektovat novou makroekonomickou prognózu a aktuální výdajové priority," uvedl na jednání předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

Zároveň se kriticky vyjádřil k tomu, že vláda nechce posunout start třetí a čtvrté vlny EET, která by měla začít od května. Vláda totiž jen ohlásila, že povinnosti související s novými vlnami EET nebude kontrolovat a sankcionovat do konce července.

"Jsme v situaci, kdy vláda pokládá za normální, že zákon bude formálně platit, všichni ho budou formálně porušovat a nikomu to formálně nebude vadit. To je bordel, to není právní stát," uvedl Kalousek.

Na rozpočtovém výboru tvrdí @MinFinCZ, že novela zákona o státním rozpočtu není potřeba. Je to absurdní tvrzení, které nechápe realitu. Dnešní návrh o státním rozpočtu neplatí ani na straně příjmů, ani na straně výdajů a jejich priorit. Navrhuji usnesení opačného významu. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) March 18, 2020

Takovou situaci lze podle něj akceptovat, pokud neexistuje žádný jiný způsob. Vláda přitom podle Kalouska může požádat Sněmovnu o stav legislativní nouze. "A všichni to rádi uděláme. Maximálně se pohádáme, do kdy by měl ten odklad být. Vláda si dělá z právního státu trhací kalendář," dodal.

Podle odhadů ekonomů může schodek státního rozpočtu v letošním roce překonat 100 miliard korun. Naplánovaný deficit 40 miliard je již v současné situaci neudržitelný a není ani podle některých analytiků třeba jej udržet. Spíše je nutné, aby na pomoc ekonomice a firmám přispěchal i stát se svojí rozpočtovou politikou.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý uvedl, že situace kolem koronaviru bude stát Českou republiku až desítky miliard korun. Bude proto podle něj potřeba změna rozpočtu.

