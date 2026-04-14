14. 4. Vincent
Ekonomika

Resort průmyslu se bude nově jmenovat ministerstvo hospodářství, oznámil Havlíček

ČTK

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) změní název na ministerstvo hospodářství. Na konferenci Úspěšné Česko: Bez zbytečných regulací a byrokracie to v úterý oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Resort podle něj nyní chystá změnit značku úřadu. Kdy se změny projeví, neuvedl.

Podle Karla Havlíčka (ANO) by nový název i značka jeho ministerstva hospodářství měly lépe vystihovat jeho širokou agendu, která se v posledních letech výrazně rozšířila.
Podle Karla Havlíčka (ANO) by nový název i značka jeho ministerstva hospodářství měly lépe vystihovat jeho širokou agendu, která se v posledních letech výrazně rozšířila. Foto: HN
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR funguje pod současným názvem od konce října 1992. Úřad je ústředním orgánem státní správy pro tuzemskou průmyslovou politiku, energetiku, zahraniční obchod, digitální ekonomiku nebo telekomunikace.

Podle Havlíčka by nový název i značka ministerstva měly lépe vystihovat jeho širokou agendu, která se v posledních letech výrazně rozšířila. Připomněl například rozvoj nových průmyslových odvětví a inovací, vědy, digitální ekonomiky nebo přesunutí kosmického průmyslu z ministerstva dopravy pod MPO.

Ministerstvo hospodářství nebude v Česku úplnou novinkou. Úřad stejného názvu už v samostatné České republice fungoval v letech 1992 až 1996, tehdy ale ještě odděleně od MPO. Ministerstvo mělo na starosti například podnikatelská témata, cestovní ruch nebo poštu. V roce 1996 bylo ale zrušeno a jeho agenda byla rozdělena mezi další resorty včetně MPO.

Anton Dvorak with family and friends

Jaké byly osudy Dvořákových múz? Památník na Příbramsku chystá výstavu Ženy na Vysoké

Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramě připravuje výstavu o životech žen, které ovlivnily osobní i tvůrčí svět slavného skladatele. Prostřednictvím dopisů, fotografií, osobních předmětů a dalších archiválií přiblíží zejména životy skladatelovy manželky a jejích sester, které se každé léto s Dvořákem setkávaly v jeho druhém domově v obci Vysoká.

Volební štáb hnutí ANO, výsledky voleb do sněmovny ČR, Parlamentní volby 2025, Andrej Babiš Člen Poslanecké sněmovny České republiky

„Evropská komise do všeho mluví,“ řekl Babiš. Chce snížit unijní regulace

Česko bude aktivně hledat podporu v Evropě pro snížení evropské regulace. Ta nyní brzdí celoevropský průmysl, který bojuje o přežití. Na konferenci Úspěšné Česko: Bez zbytečných regulací a byrokracie to v úterý řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Základním cílem by měla být revize systému emisních povolenek, na evropské úrovni chce řešit také unijní rozpočet, ochranu evropského trhu nebo investice.

FILE PHOTO: Vessel at the Strait of Hormuz, off the coast of Oman’s Musandam province

ŽIVĚ Čínský tanker proplul Hormuzským průlivem navzdory americké blokádě

Americké námořnictvo začalo v pondělí odpoledne blokovat přístup do íránských přístavů. Navzdory blokádě však čínský tanker Rich Starry, který podléhá sankcím Spojených států, v úterý proplul Hormuzským průlivem. Týž den do průlivu zamířil i další tanker Murlikishan, na který se také vztahují americké sankce.

Hungarian parliamentary election in Budapest

„Toxická slova.“ Magyar tasil na Slováky Benešovy dekrety, reaguje i Macinka

Péter Magyar, který po vítězství v maďarských parlamentních volbách míří do premiérského křesla, uvedl, že chce znovu otevřít otázku Benešových dekretů. Jádrem sporu je vyvlastňování pozemků slovenskými úřady, které odkazují na poválečné uspořádání. Ministr zahraničí Petr Macinka označil Magyarova slova za "toxická" a uvedl, že bude debatu pečlivě sledovat.

