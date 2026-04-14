Resort průmyslu se bude nově jmenovat ministerstvo hospodářství, oznámil Havlíček

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) změní název na ministerstvo hospodářství. Na konferenci Úspěšné Česko: Bez zbytečných regulací a byrokracie to v úterý oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Resort podle něj nyní chystá změnit značku úřadu. Kdy se změny projeví, neuvedl.
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR funguje pod současným názvem od konce října 1992. Úřad je ústředním orgánem státní správy pro tuzemskou průmyslovou politiku, energetiku, zahraniční obchod, digitální ekonomiku nebo telekomunikace.
Podle Havlíčka by nový název i značka ministerstva měly lépe vystihovat jeho širokou agendu, která se v posledních letech výrazně rozšířila. Připomněl například rozvoj nových průmyslových odvětví a inovací, vědy, digitální ekonomiky nebo přesunutí kosmického průmyslu z ministerstva dopravy pod MPO.
Ministerstvo hospodářství nebude v Česku úplnou novinkou. Úřad stejného názvu už v samostatné České republice fungoval v letech 1992 až 1996, tehdy ale ještě odděleně od MPO. Ministerstvo mělo na starosti například podnikatelská témata, cestovní ruch nebo poštu. V roce 1996 bylo ale zrušeno a jeho agenda byla rozdělena mezi další resorty včetně MPO.
