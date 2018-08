Platy státních zaměstnanců se výrazně zvednou. Každé profesi však porostou jinak

Do zvýšení platů ve veřejné sféře by mělo příští rok putovat průměrně o osm procent peněz víc než letos.

Praha - Koaliční hnutí ANO a ČSSD došly k dohodě na růstu platů ve veřejné sféře. Po jednání kabinetu a koalice to novinářům řekli lídři vládních stran, premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD).

Do zvýšení platů ve veřejné sféře by mělo příští rok putovat průměrně o osm procent peněz víc než letos. Vláda původně počítala s navýšením sumy o šest procent. Platové tarify ale neporostou plošně. Většině pracovníků by se měly zvednout o čtyři procenta, vojákům a policistům pak o dvě procenta. Navýšení u jednotlivých profesí chce vláda v pátek projednat s odbory.

Takže, jak to bude se zvyšováním mezd? Premiér Babis teď po jednání vlady... Ještě dam vicepremiéra a šéfa CSSD Jana Hamacka, který chtěl po jednání vlady k tomuto tématu samozřejmě taktéž mluvit... Je to pro politiky lákavé téma :) Více na @Aktualnecz pic.twitter.com/0zzOARZNkI — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) August 29, 2018

Podle informačního systému o průměrném výdělku pracovalo letos v prvním čtvrtletí ve veřejném sektoru 682 500 lidí. Dostávali plat od státu, samospráv a ze zdravotního pojištění.

Hamáček už ráno řekl novinářům, že ministerstvo financí přidá na platy oproti původnímu návrhu "dost podstatně". Ministři za ANO na jednání trvali na zohlednění zásluhovosti při navyšování platů.

Dnes na vládě jednáme o platech. Rámcová dohoda je. Pro @CSSD je duležité, že dojde k navýšení prostředků na platy oproti původnímu návrhu ministerstva financí, a to dost podstatným způsobem. Je to dobra zpráva pro všechny zaměstnance ve veřejné sféře. Více na tiskové konferenci. — Jan Hamáček (@jhamacek) August 29, 2018

ČSSD v jednáních zastávala názor odborů, že platy ve veřejné sféře by měly růst plošně. Výsledné přidávání by se podle sociálních demokratů mělo co nejvíc přiblížit deseti procentům.

Sumy určené na platy ve veřejné sféře zahrne návrh rozpočtu, který chce ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) poslat do připomínkového řízení do konce tohoto týdne. Schvalovat by ho pak menšinová vláda měla 19. září.