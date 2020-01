Resort dopravy by mohl mýtného auditora vybrat bez tendru. Uvažuje o firmě Cendis

Vedení ministerstva dopravy zvažuje, že by audit výběru elektronického mýta svěřilo bez výběrového řízení státní firmě Cendis. Stávající tendr na auditora, který Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vypsalo loni a šetří jej Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), by se zrušil.

Vyplývá to z dokumentů, které má k dispozici ČTK. Informaci v pondělí zároveň potvrdil důvěryhodný zdroj z ministerstva dopravy. Takzvaný mýtná auditor rozhoduje o tom, jak dobře provozovatel mýtného systému poplatky vybírá, a na základě toho pak stát dostává za mýtné peníze.

Mluvčí ministerstva František Jemelka nechtěl případné angažmá firmy Cendis komentovat s tím, že tendr zatím stále běží. "Výběrové řízení doposud neskončilo, otázka mýtného auditora zatím není uzavřena," uvedl Jemelka.

Vítězem tendru, který šetří ÚOHS, se loni stala opět společnost CGI, která dohlížela i na předchozí výběr mýta, s nabídnutou cenou zhruba 215 milionů Kč za deset let. Podnětem k šetření byla námitka druhého uchazeče, firmy Kapsch. Antimonopolní úřad tendr nejprve zrušil, ŘSD podalo rozklad, na základě kterého předseda úřadu Petra Rafaj soutěž následně posvětil. Rozhodnutí pak opět napadl Kapsch a v současnosti se čeká na nový verdikt předsedy ÚOHS.

Ministerstvo dopravy proto podle dokumentů vyzvalo firmu Cendis, jehož je zakladatelem, aby se na roli supervizora připravila. Cendis to potvrdil na svém webu. Loni v prosinci dostal státní tajemník ministerstva Martin Vavřina za úkol, aby do konce letošního ledna předložil ministrovi podklady, zda existují důvody pro zrušení tendru a zda je nabídka Cendisu pro stát výhodnější.

Nezávislý auditor přitom vykonává expertní kontrolu dat o provozu vozidel v mýtném systému. Podle výsledků měření pak následně stanovuje účinnost mýta, v rámci kterého se vybere zhruba miliarda korun měsíčně.

Podle oslovených odborníků Cendis nesplňuje kritéria pro supervizora, zejména zkušenosti s takto velkou zakázkou i sběrem a vyhodnocováním dat o provozu vozidel. Cendis založil předchozí ministr dopravy Dan Ťok a měl mu pomáhat s výběrovým řízením na nového provozovatele mýtného systému.

"Možnost zadat tuto zakázku bez výběrového řízení státnímu podniku Cendis nepovažujeme za reálnou. Byli jsme sice před nějakým časem k zahájení možné spolupráce s tímto státním podnikem vyzváni, ale jednání rozhodně nepokročila do takového stádia, aby bylo zřejmé, že je Cendis na zajištění služeb supervizora mýtného systému skutečně připraven," uvedl generální ředitel provozovatele mýta Czech Toll Matěj Okáli.

Od 1. ledna funguje výběr mýta prostřednictvím satelitní technologie. Provozuje jej konsorcium firem CzechToll ze skupiny PPF podnikatele Petra Kellnera a slovenského SkyTollu, které zvítězilo s nabídkou 10,75 miliardy korun za desetiletý provoz systému v tendru na nový mýtný systém a jeho provozovatele loni. Systém nahradil dosavadní mikrovlnnou technologii firmy Kapsch.

Na výběr elektronického mýta nyní podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla dohlíží právě společnost CGI IT, která byla supervizorem výběru prostřednictvím mikrovlnného systému. Ředitelství silnic a dálnic CGI pověřilo, aby audit provádělo i u nového systému na základě dodatku smlouvy do konce února. Do té doby předpokládalo uzavření nové smlouvy s vítězem výběrového řízení.

"Zrušení tendru ve chvíli, kdy se několik měsíců bojuje za jeho dokončení a nyní, jak se zdá, se definitivně spěje k jeho úspěšnému dokončení, by pro nás byl naprostý šok. Pokud by k tomu opravdu mělo dojít, zcela určitě bychom zvážili právní kroky k ochraně našich práv a nároků," uvedl viceprezident CGI Petr Polák.

