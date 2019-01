První česká banka ruší poplatek za platby v eurech. Ostatní to dostanou brzy povinně

mBank od tohoto měsíce zrušila svým klientům v Česku poplatek za platby v eurech v rámci Evropské unie. Až stokorunové částky, které svým bankám mnozí Češi stále za tyto platby platí, se však brzy stanou minulostí v celém Česku. Nejpozději od poloviny prosince letošního roku si totiž za ně české banky budou smět účtovat jen tolik jako za domácí platby. Omezení poplatků, kterému se kvůli podobnosti se zákazem mezistátních příplatků za telefonní volání v EU přezdívá "eurový roaming", může přijít ještě rychleji.

Jde o výsledek nového nařízení EU, které už schválila Evropská komise, parlament a ministři členských zemí. Jeho cílem je smazat rozdíly mezi cenami za platbu v domácí měně a v eurech, a podpořit tak nákupy a obchodování mezi obyvateli členských zemí i mimo eurozónu.

Nové nařízení se vztahuje jak na poplatky za platby jednotlivců, tak i firem. V eurozóně si banky nesmí účtovat za přeshraniční platby víc než za ty domácí už zhruba deset let. Jde o podobnou regulaci, jako je zákaz roamingových příplatků při volání v rámci unie.

"Politicky je text schválený, musí jen projít právními a jazykovými úpravami, a pak formálně schválen a podepsán zástupcem země předsedající EU a předsedou Evropského parlamentu. Zveřejnění v úředním věstníku, Official Journalu, očekávám do dvou měsíců," řekl Aktuálně.cz Tomáš Hládek, expert na platební styk České bankovní asociace.

Protože jde o nařízení EU, jednotlivé státy ho musí automaticky převzít a zavést ve stanovených termínech. Pro zavedení stejných cen pro domácí a přeshraniční platby platí datum do 15. prosince 2019.

V Evropě stejně jako doma

Za domácí platební transakce už většinou Češi neplatí. Naopak za platby v eurech po Evropě banky klientům účtují poplatek za odchozí i příchozí platbu. V některých mladých bankách jsou v řádu desetikorun - například ve Fio bance je to většinou 20 korun, u Air Bank je to 25 korun. V tradičních bankách se poplatky za odchozí platby pohybují nad 200 korunami, za příchozí mezi 100 až 200 korunami.

Co je to SEPA platba? Jednotná oblast pro platby v eurech, v originálu Single Euro Payments Area (SEPA), je projekt vytvoření evropské oblasti s takovou finanční infrastrukturou, která by umožňovala bezhotovostní převod peněz v eurech stejným způsobem a za stejných podmínek, ať se jedná o platbu vnitrostátní nebo mezinárodní.

Cílem SEPA je posílení evropské integrace a nabídka vyšší úrovně služeb platebního styku za nižší ceny.

SEPA Credit Transfer (SCT) je úhrada v eurech v rámci SEPA prostoru. Číslo účtu příjemce se uvádí ve formátu IBAN a banka příjemce úhrady je identifikována SWIFTovým kódem (BIC).

Od běžných přeshraničních plateb se liší tím, že úhrada je bez omezení převáděné částky, částka je převedena mezi účty v plné výši a poplatky společně sdílí plátce i příjemce banky.

Úhrada je převedena na účet banky příjemce následující bankovní den po datu splatnosti příkazu a připsán ve stejný den ve prospěch účtu příjemce. Do příkazu lze zadat doplňující údaje, které jsou příjemci úhrady předány v nezměněné podobě.

Příkaz lze s příplatkem zpracovat stejný obchodní den jako je den splatnosti příkazu.

"Naše rozhodnutí poskytovat zdarma SEPA platby pro klienty mKonta a mKonta Bussines není přímou reakcí na toto nařízení," říká Pavel Vlček z mBank. Podle Zdeňka Ryse, ředitele depozitních produktů mBank však klienti převody v eurech zadávají výrazně více, než tomu bylo před pár lety. "Proto jsme se rozhodli jim tento druh plateb nabídnout jako jediná banka v České republice zcela zdarma bez jakéhokoli poplatku," řekl Rys.

Oba typy účtu jsou bez dodatečných podmínek, jako je například pravidelný příjem určité minimální částky na účet měsíčně, určitý trvalý zůstatek na účtu či několik transakcí měsíčně kartou.

Ostatní banky zatím nechtějí říct, zda se začnou nařízením řídit dřív než v polovině prosince, některé ale naznačují, že k tomu dojít může.

"Poplatky za odchozí platbu odstraníme pravděpodobně dříve, než tato legislativa vstoupí v účinnost, konkrétní termín však nyní nemůžeme sdělit, neboť ke schválení této legislativy zatím nedošlo," říká mluvčí Hello bank Gabriela Pithartová.

Na změny se připravují i ostatní banky. "Přesný termín odstranění těchto poplatků aktuálně interně diskutujeme," říká mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

"Současně se změnou výše zpoplatnění plateb v eurech bychom našim klientům rádi nabídli funkčnosti a způsob vyúčtování poplatků, na které jsou zvyklí u tuzemského platebního styku. Změny si vyžádají na straně banky, kromě úpravy hodnoty poplatku, i jisté technické změny, které však věříme klienti ocení. UniCredit pracuje na implementaci řešení aktivně již několik měsíců. Přesný termín včas uvedeme, říká Petr Plocek, mluvčí UniCredit Bank.

"Čekáme na ukončení legislativního procesu a finální podobu evropského nařízení. Poté rozhodneme o termínu implementace," říká Jakub Švestka, mluvčí Monety. Podobně se pro Aktuálně.cz vyjádřila ČSOB, Komerční banka nebo Raiffeisenbank.

Výnosy se budou muset hledat jinde

S poukazem na probíhající analýzy také banky většinou nechtějí říct, jak si budou chtít tento výpadek nahradit. Nepotvrzují ale zavádění nových poplatků nebo zvýšení stávajících.

"Kvůli výpadku příjmů budeme muset zdroje nutné na provoz platformy najít skrze optimalizaci provozních nákladů," říká například Filip Hrubý za Českou spořitelnu, která z poplatků za zahraniční platby inkasuje kolem 150 milionů korun za rok. Přitom z 90 procent jde o platby v eurech po Evropě.

Podle Hládka nebude možné, aby si banky kompenzovaly tyto ušlé příjmy na úkor cen za domácí platby.

"Nařízení říká, že banky nesmí zvýšit ceny domácích plateb," říká Hládek. Po přijetí tohoto opatření však banky podle něj budou muset tyto platby dotovat z jiných aktivit. "Mají s nimi vyšší náklady než s domácími transakcemi. Nejen za udržování likvidity, kterou normálně nedisponují, ale i za poplatky, které za to platí korespondenčním bankám, s nimiž musí spolupracovat," říká Hládek.

Varování před "výhodným kurzem"

Nové nařízení také ochrání klienty před nevýhodnými platbami, když platí v zahraničí kartou nebo vybírají z bankomatu. Jde o službu Dynamic Currency Conversion (DCC), která nabízí úhradu transakce přímo v českých korunách, nikoliv v cizí měně dané země. O rostoucím počtu zneužívání této služby informoval on-line deník Aktuálně.cz v září.

Informaci, podle jakého kurzu se počítá a zda je možnost použít ještě jiný kurz, klient bude muset dostat ještě před zaplacením. Tato nová povinnost by měla platit zhruba do dvou let.