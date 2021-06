Kellnerová promluvila poprvé po smrti manžela. Nadace bude pokračovat, pomůžou děti

Renáta Kellnerová, vdova po Petru Kellnerovi, ve výroční zprávě nadace manželů popisuje, jak náročný byl uplynulý rok nejen pro školství, které nadace podporuje, ale i pro ni a rodinu. "Jak asi víte, naši rodinu zasáhla na počátku roku 2021 tragická událost. V březnu zahynul můj manžel Petr. Nemohu vyjádřit slovy, jak nás tato ztráta zasáhla. Jeho myšlenky tady ale s námi budou i dál," píše.

Podle Kellnerové bude nadace i nadále ve své práci pokračovat a bude o ní postaráno. Naznačila, že se do projektu zapojí i děti manželů Kellnerových. "Naše děti jsme už dříve, jak postupně dospívaly, s našimi filantropickými aktivitami seznamovali. Probírali jsme s nimi to, proč jsme se do téhle práce pustili. A ony jsou tady teď se mnou, abychom společně pokračovali v práci, kterou jsme s Petrem začali."

Nadace The Kellner Family Foundation jen za loňský rok podpořila děti a mladé lidi, kteří se vzdělávají ve veřejném i soukromém školství, 91 miliony korun. Podle výroční zprávy tyto peníze získalo téměř sto studentů gymnázia Open Gate. Sociální stipendia a finanční granty pak dostalo 53 Čechů a Češek na zahraničních univerzitách. Nadace podpořila také projekt pro veřejné základní školy Pomáháme školám k úspěchu. V rámci něho získalo grant 116 základních škol.

