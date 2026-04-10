"Relaxační řada" v letadle. Americké aerolinky přicházejí s revoluční novinkou

United Airlines přicházejí s novinkou pro své pasažéry v ekonomické třídě. Od roku 2027 si cestovatelé budou moci místo obyčejného sedadla koupit celou řadu, která se jednoduše promění na pohovku. Inspirovali se leteckou společností na Novém Zélandě, napsal deník The Washington Post.
Letecká společnost United Airlines tuto novinku nazvala „relaxační řadou“, která bude dostupná v ekonomických třídách. Tři sousedící sedadla budou vybavena opěrkami na nohy, z nichž po vzlétnutí půjde vytvořit menší postel.
Průkopníkem tohoto stylu létaní byl přitom již před deseti lety Nový Zéland, který svoji verzi nazval „nebeská pohovka“ (Skycouch), napsal deník The Washington Post.
„Rozhodně si myslíme, že se svět mění a lidé tyto příležitosti hledají,“ řekl v rozhovoru pro The Washington Post Andrew Nocella, obchodní ředitel společnosti United. „Často trávíme spoustu času soustředěním se na přední část letadla, takže tohle byla příležitost pro nasazení něčeho v hlavní kabině, a to ve velkém měřítku,“ dodal.
Společnost United začne sedadla „relaxační řady“ prodávat za příplatek v ekonomické třídě na konci roku. Jejich pohodlnější verze s „postelí“ by měly být dostupné pro lety na začátku roku 2027. Sedadla budou k dispozici výhradně v letadlech Boeing 787 s dvojitou uličkou a v některých Boeinzích 777. Do budoucna aerolinky plánují mít devět až 12 sedadel „relaxační řady“ na každý let.
Letecká společnost poskytne cestujícím, kteří si tato sedadla rezervují, také dva polštáře, deky a potah na matraci. A rodiny s dětmi dostanou dokonce i plyšáka pro malé pasažéry.
Aerolinky zatím nezveřejnily, na kolik takové pohodlí v nejlevnější třídě letadla přijde, ale Nocella uvedl, že příplatek se bude měnit v závislosti na trase a poptávce. Cestovatelé budou muset zaplatit jak cenu letenky pro ekonomickou třídu, tak příplatek pro „relaxační řadu“, která vyjde levněji, pokud ji budou sdílet dva nebo i tři cestující.
Pasažérka Summer Hullová, která si vyzkoušela verzi společnosti Air New Zealand, za tento komfort zaplatila na jednosměrné cestě 536 dolarů (asi 11 tisíc korun) a navíc se připlatila 865 dolarů (asi 18 tisíc korun) za pohovku, kterou sdílela se svými dvěma dětmi. Za letenky pro obě děti zaplatila 956 dolarů (20 tisíc korun) a 462 dolarů (9 700 korun) navíc za příplatek pro pohovku.
„Je to perfektní kompromis,“ řekla, „nepotřebuji všechny ty zbytečnosti business třídy; potřebuji jen, abychom se s dětmi vyspali během čtrnáctihodinového letu.“ Letenky pro ni i děti ji přitom přišly na 2819 dolarů (zhruba 59 tisíc korun), tedy výrazně méně, než by na stejném letu zaplatila za business třídu pro jednu osobu (9305 dolarů).
Společnost Air New Zealand jim poskytla dva polštáře, deky a prodlužovač bezpečnostního pásu, aby se během spánku mohli připoutat, uvedla Hullová pro deník The Washington Post. Sdělila také, že pohovka byla pro její děti (kterým v té době bylo sedm a 13 let) „jako Tádž Mahal“, oproti běžnému letu v ekonomické třídě.
Společnost United zatím neuvedla, na kterých letech bude „relaxační řada“ dostupná, ale dopravce ji plánuje do roku 2030 nabídnout na více než 200 letech. To znamená, že by tento komfort mohl být dostupný prakticky na každé mezikontinentální trase, kterou dopravce běžně létá.
Mohlo by vás také zajímat:
