Přeskočit na obsah
Benative
27. 4. Jaroslav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Ekonomika

Regulace marží i snížení spotřební daně z nafty budou pokračovat, uvedla Schillerová

ČTK

Regulace marží i snížení spotřební daně z nafty budou pokračovat i v květnu, informovala ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na síti X. Vláda podle ní rozhodla o věci jednomyslně v pondělí. Podrobnosti neuvedla, očekávají se od tiskové konference.

neuvedeno
Ceny pohonných hmot začaly růst po útoku Spojených států a Izraele na Írán na přelomu února a března. Česká vláda na začátku dubna rozhodla o zastropování marží distributorů paliv, současně schválila snížení spotřební daně na naftu. (Alena Schillerová)Foto: CTK
„Společně s monitoringem marží jde o osvědčený balíček, díky kterému ušetřili řidiči až 400 korun na plné nádrži a budou šetřit dál,“ uvedla Schillerová. Opatření chtěla vláda od začátku května nahradit zákonem o regulaci cen pohonných hmot, není ale jasné, zda normu do čtvrtka podepíše prezident Petr Pavel.

Ceny pohonných hmot začaly růst po útoku Spojených států a Izraele na Írán na přelomu února a března. Česká vláda na začátku dubna rozhodla o zastropování marží distributorů paliv, současně schválila snížení spotřební daně na naftu. Původně schválené opatření platilo do konce dubna. Vláda od května chtěla ceny upravovat na základě nového zákona, který ale zatím čeká na podpis prezidenta.

Marži obchodníků s palivy vláda stanovila na maximálně 2,50 Kč za litr nafty i benzinu. Spotřební daň u nafty dočasně klesla z původních 9,95 koruny za litr na 8,011 koruny za litr. U benzinu zůstala na 12,84 koruny za litr. Ministerstvo financí denně určuje maximální prodejní ceny paliv, pro dnešek je to u nafty 42,86 koruny za litr a u benzinu 42,19 koruny za litr.

Nejnovější
Young hispanic dietitian man holding doughnut and apple smiling looking to the side and staring away thinking.
Young hispanic dietitian man holding doughnut and apple smiling looking to the side and staring away thinking.
Young hispanic dietitian man holding doughnut and apple smiling looking to the side and staring away thinking.

Ruzyně, letadlo, aerolinky, zrušené lety.
Ruzyně, letadlo, aerolinky, zrušené lety.
Ruzyně, letadlo, aerolinky, zrušené lety.

