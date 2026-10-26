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Ekonomika

Regulace cen paliv bude pokračovat i v listopadu, avizoval ministr

ČTK
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Regulace cen pohonných hmot, kterou od začátku října zavedla vláda, by měla nejspíš pokračovat. Před dnešním jednáním vlády to novinářům řekl ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD), podle něhož se situace na trhu v říjnu nijak zásadně nezměnila.

ilustrační foto
ilustrační fotoFoto: Aktuálně.cz
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Upozornil, že jde zatím o jeho předpoklad a rozhodující slovo bude mít vláda. Současná opatření zatím platí do konce října, o jejich dalším pokračování by dnes měl kabinet jednat.

Vláda od 1. října spustila několik opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Stejně jako na jaře ministerstvo financí denně stanovuje maximální ceny benzinu i nafty, které odvozuje od cenového průměru na burze a také z regulované marže obchodníků ve výši 2,50 Kč za litr paliva. Spolu s tím stát snížil spotřební daň na naftu z původních 9,95 Kč na 8,011 Kč za litr. U benzinu zůstala daň beze změn.

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„Diskuse o tom je ještě před námi. Ale myslím, že ta opatření budou pokračovat, protože situace se za měsíc nezměnila. Geopolitická situace je nadále tristní,“ řekl před dnešním jednáním kabinetu Bednárik.

Maximální ceny paliv určované ministerstvem financí se oproti začátku platnosti opatření změnily jen mírně. Zatímco v první den regulace byl cenový strop na naftu 48,72 koruny za litr, dnes je nejvyšší přípustná cena nafty stanovena na 48,69 koruny za litr. Benzin se na začátku října mohl prodávat za maximálně 46,14 koruny za litr, nyní je jeho nejvyšší povolená cena 44,55 koruny za litr.

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