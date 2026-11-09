Novela umožní omezit rostoucí ceny elektřiny, rozhodla vláda

Vláda v pondělí schválila novelu energetického zákona, která jí v případě dalšího prudkého zdražování energií umožní regulovat ceny elektřiny pro odběratele a také zastropovat nadměrné příjmy výrobců elektřiny. Odvod části těchto příjmů by následně vláda mohla použít pro pokrytí nákladů státu při řešení energetické krize. Energetické firmy jsou připraveny s vládou o nových pravidlech jednat.
Na tiskové konferenci po jednání vlády to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Nejde zatím o automatické zavedení regulace, novela má podle Havlíčka vládě v budoucnu umožnit rychle reagovat na vývoj na trhu.
Energie zdražují od letošního jara v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Plyn a elektřina od března zdražily o desítky procent. Růst cen postupně promítají do svých ceníků i tuzemští dodavatelé.
„Připravujeme se včas, abychom při dalším prudkém zdražování energií mohli rychle jednat,“ vysvětlil důvod novely energetického zákona Havlíček. Schválený návrh podle něj vychází z krizového plánu, který vláda už na jaře projednala se zástupci tuzemského hospodářského sektoru.
Schválený návrh má vládě umožnit v mimořádné situaci na trhu přispět ze státního rozpočtu na část nákladů energetických sítí. Tím podle Havlíčka vznikne prostor pro snížení regulované složky ceny, kterou domácnosti a podnikatelé platí ve svých účtech za energie.
Tento krok přitom bude možné propojit s odvodem části nadměrných příjmů výrobců elektřiny. Výnosy z odvodu by následně stát mohl podle ministra použít pro pokrytí nákladů na snížení regulovaných cen.
Odvod z nadměrných příjmů výrobců zavedla už během energetické krize v roce 2023 také vláda Petra Fialy (ODS). Tehdejší pravidla ale byla navázána na energetickou krizi v letech 2022 a 2023. Novela je nahradí trvalým zákonným rámcem, který stanoví postup pro případ dalších mimořádných výkyvů na trhu.
V pondělí schválená novela automaticky nezavádí cenové stropy ani nespouští odvody. Jejich použití bude podle Havlíčka podmíněno mimořádnou situací na trhu a opatřeními státu ke zmírnění cen energií. O jejich konkrétním nastavení by v takovém případě rozhodla vláda, která by při tom měla zohlednit aktuální vývoj cen i náklady jednotlivých typů výroby elektřiny.
Energetické firmy jsou připraveny s vládou jednat o nových pravidlech. ČTK to v pondělí řekl výkonný ředitel Svazu energetiky ČR Josef Kotrba.
„Rozumíme záměrům státu být připraven na krizové situace spojené s vysokými cenami. Obecně předpokládáme, že tento návrh – stejně jako jakýkoli jiný legislativní návrh – musí respektovat unijní předpisy, nenarušovat fungování tržních mechanismů, předvídatelnost a zejména potřebu dlouhodobé bezpečnosti dodávek energie,“ řekl Kotrba. Detailněji se podle něj svaz zatím nechce k návrhu vyjadřovat, dokud se s ním důkladněji neseznámí.
V souvislosti s případnými zásahy státu připomněl, že energetika je nyní v procesu transformace. „V nejbližších letech ji čekají investice v řádech vyšších stovek miliard korun spojené s modernizací energetické infrastruktury a výstavbou nových zdrojů s cílem zabezpečit spolehlivé dodávky energie. K tomu je potřeba stabilní předvídatelné prostředí. I proto je třeba vládní návrh blíže analyzovat a za Svaz energetiky jsme připraveni o něm jednat,“ dodal Kotrba.
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
Tohle vidět nechceme, vložil se Gretzky do pře o sbornou. V Rusku jeho výrok změnili
Dění kolem hokejového mistrovství světa juniorů, kde má poprvé od zahájení války na Ukrajině startovat Rusko, se vyostřuje. Promluvil mimo jiné Wayne Gretzky.
ŽIVĚ Drony udeřily na severozápadě Ruska. Zasáhly průmyslovou oblast v Kiriši
Drony zasáhly průmyslovou oblast v Kiriši v Leningradské oblasti na severozápadě Ruska. Uvedl to dnes brzy ráno na platformě Telegram gubernátor Alexandr Drozděnko. Podle něj bylo sestřeleno 81 dronů, přičemž útok nadále pokračoval. V Kiriši se nachází rozsáhlá ropná rafinerie a samotný region představuje významný uzel pro vývoz obilí a ropy v ruské části Baltského moře.
Británie a Francie pořádají velké cvičení, Češi nedorazili. „Nepodporujeme válku,“ tvrdí Okamura
Téměř 5000 vojáků z celkem 11 zemí. Ti všichni se v Polsku účastní velkého cvičení Koalicja 26.2. Evropské armády pod vedením Paříže a Londýna si tak v příštích dvou týdnech chtějí natrénovat, jak by byly schopné po skončení ruské agrese ohlídat mír na Ukrajině i bez amerických jednotek. Česká armáda však žádnou techniku ani lidi nevyslala. Proč Praha zůstala stát bokem, řekl Tomio Okamura (SPD).
Martin na bílém koni nedorazí. Meteorologové ale varují před jinou nepříjemností
Pranostika o Martinovi na bílém koni se letos nejspíš nenaplní. Česko čeká v následujících dnech převážně zatažená obloha a déšť, místy se však mohou objevit i mrznoucí srážky a nebezpečná ledovka. Meteorologové zároveň upozorňují na výraznější ochlazení, které přinese mrazivá rána s teplotami až minus sedm stupňů. Vyplývá to z pondělní předpovědi ČHMÚ.
„To je útok na mě!“ Maďarské úřady zatkly Orbánova bratra. Podezírají ho z pašování lidí
Maďarské úřady zadržely Árona Orbána, bratra někdejšího dlouholetého premiéra Viktora Orbána, a to kvůli podezření z pašování lidí. V pondělí o tom informovala maďarská média. Expremiér Orbán, který je lídrem nyní opoziční strany Fidesz, prohlásil, že skutečným cílem této operace je on sám, napsala agentura MTI.