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Ekonomika

Novela umožní omezit rostoucí ceny elektřiny, rozhodla vláda

ČTK
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Vláda v pondělí schválila novelu energetického zákona, která jí v případě dalšího prudkého zdražování energií umožní regulovat ceny elektřiny pro odběratele a také zastropovat nadměrné příjmy výrobců elektřiny. Odvod části těchto příjmů by následně vláda mohla použít pro pokrytí nákladů státu při řešení energetické krize. Energetické firmy jsou připraveny s vládou o nových pravidlech jednat.

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Ministr průmyslu a obchodu Karel HavlíčekFoto: HN – Libor Fojtík
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Na tiskové konferenci po jednání vlády to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Nejde zatím o automatické zavedení regulace, novela má podle Havlíčka vládě v budoucnu umožnit rychle reagovat na vývoj na trhu.

Energie zdražují od letošního jara v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Plyn a elektřina od března zdražily o desítky procent. Růst cen postupně promítají do svých ceníků i tuzemští dodavatelé.

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„Připravujeme se včas, abychom při dalším prudkém zdražování energií mohli rychle jednat,“ vysvětlil důvod novely energetického zákona Havlíček. Schválený návrh podle něj vychází z krizového plánu, který vláda už na jaře projednala se zástupci tuzemského hospodářského sektoru.

Schválený návrh má vládě umožnit v mimořádné situaci na trhu přispět ze státního rozpočtu na část nákladů energetických sítí. Tím podle Havlíčka vznikne prostor pro snížení regulované složky ceny, kterou domácnosti a podnikatelé platí ve svých účtech za energie.

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Tento krok přitom bude možné propojit s odvodem části nadměrných příjmů výrobců elektřiny. Výnosy z odvodu by následně stát mohl podle ministra použít pro pokrytí nákladů na snížení regulovaných cen.

Odvod z nadměrných příjmů výrobců zavedla už během energetické krize v roce 2023 také vláda Petra Fialy (ODS). Tehdejší pravidla ale byla navázána na energetickou krizi v letech 2022 a 2023. Novela je nahradí trvalým zákonným rámcem, který stanoví postup pro případ dalších mimořádných výkyvů na trhu.

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V pondělí schválená novela automaticky nezavádí cenové stropy ani nespouští odvody. Jejich použití bude podle Havlíčka podmíněno mimořádnou situací na trhu a opatřeními státu ke zmírnění cen energií. O jejich konkrétním nastavení by v takovém případě rozhodla vláda, která by při tom měla zohlednit aktuální vývoj cen i náklady jednotlivých typů výroby elektřiny.

Energetické firmy jsou připraveny s vládou jednat o nových pravidlech. ČTK to v pondělí řekl výkonný ředitel Svazu energetiky ČR Josef Kotrba.

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„Rozumíme záměrům státu být připraven na krizové situace spojené s vysokými cenami. Obecně předpokládáme, že tento návrh – stejně jako jakýkoli jiný legislativní návrh – musí respektovat unijní předpisy, nenarušovat fungování tržních mechanismů, předvídatelnost a zejména potřebu dlouhodobé bezpečnosti dodávek energie,“ řekl Kotrba. Detailněji se podle něj svaz zatím nechce k návrhu vyjadřovat, dokud se s ním důkladněji neseznámí.

V souvislosti s případnými zásahy státu připomněl, že energetika je nyní v procesu transformace. „V nejbližších letech ji čekají investice v řádech vyšších stovek miliard korun spojené s modernizací energetické infrastruktury a výstavbou nových zdrojů s cílem zabezpečit spolehlivé dodávky energie. K tomu je potřeba stabilní předvídatelné prostředí. I proto je třeba vládní návrh blíže analyzovat a za Svaz energetiky jsme připraveni o něm jednat,“ dodal Kotrba.

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