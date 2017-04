RegioJet vyjede poprvé z Prahy do Špindlerova Mlýna. Bez stevardek

před 54 minutami

Společnost Radima Jančury vstupuje na tuzemský trh s novou linkou, přestože už jej několik let označuje za nasycený a rychleji v posledních letech expanduje s autobusy do zahraničí. Autobusy na cestě do Krkonoš obslouží také menší města, jako jsou Mladá Boleslav, Jičín, Nová Paka, Jilemnice a Vrchlabí. V Praze bude linka vyjíždět z Černého Mostu. Jeden spoj pojede dopoledne, jeden odpoledne.

Brno - Dopravce RegioJet v pondělí vyjede poprvé na nové vnitrostátní lince z Prahy do Špindlerova Mlýna, jezdit bude dvakrát denně. Jako první ji společnost vypraví bez stevardů na palubě. Bez udání data oznámil také brzké zahájení provozu na lince z Prahy do Klatov, na kterou nedostal před třemi lety licenci, uvedl v tiskové zprávě Aleš Ondrůj. Nyní už licenci má, nebude však zastavovat v Plzni.

Autobusy bez stevardů zkoušel RegioJet loni v létě. "Zvolili jsme jej pro linky, které mají více zastávek ve středních a menších městech," uvedl Ondrůj. Bez obsluhy jsou už také některé vagony na vlakových spojích.

Na lince v současnosti jezdí více dopravců, například ČSAD Střední Čechy nebo Krkonošská automobilová doprava Vrchlabí (KAD). Nejrychlejší zvládnou cestu za dvě a půl hodiny, některé jezdí zhruba za tři hodiny. Jančurův spoj pojede dvě hodiny a 50 minut, obyčejná jízdenka bude stát 155 korun, o pár korun méně než u konkurence.

Brzy má také začít fungovat linka do Klatov. Dříve na ni Jančura nezískal licenci, protože by autobusy jezdily z Plzně do Klatov v souběhu s vlaky, jejichž provoz kraj dotuje. Autobusy proto budou zastavovat jen ve Švihově a Přešticích.

Nově také začnou jezdit dvě mezinárodní linky, a to z Prahy přes Strakonice a Vimperk do německého Pasova a z Prahy přes Bratislavu, Budapešť, Szeged a Arad do Temešváru v Rumunsku a ještě jedna vnitrostátní z Prahy do Náchoda.

