RegioJet si pomocí dluhopisů půjčuje půlmiliardu. Chce koupit další vagony i autobusy

Provozovatel osobní železniční a autobusové dopravy RegioJet navýšil loňskou emisi dluhopisů o 447 milionu korun. Peníze využije na investice do rozvoje svého vozového parku a splacení bankovního financování.

Podle mluvčího dopravce Aleše Ondrůje jde o navýšení loňské emise zajištěných dluhopisů splatných v roce 2024. Celková jmenovitá hodnota všech vydaných dluhopisů činí momentálně 1,368 miliardy korun.

RegioJet dosáhl v loňském roce zisku 167 milionů korun a přepravil na všech svých vlakových linkách téměř 11 milionů cestujících. Podle managementu zvládl i letošní pandemickou krizi.

"Aktuálně už je v provozu naprostá většina spojů a také počty cestujících se již blíží stavu před vyhlášením nouzového stavu," uvedl Petr Kohoutek, finanční ředitel holdingů RegioJet a Student Agency.

Aktuální situace je podle Kohoutka příležitostí k dalšímu růstu. "Pořizujeme desítky dalších vozů, chystáme se na provoz na nových trasách. Příkladem může být jak prodejně extrémně úspěšná linka do Chorvatska, která vyjede již 30. června, tak další plány na vlaková spojení do Maďarska, Polska a na Ukrajinu," doplnil Kohoutek.

RegioJet podle tiskové zprávy sází na další rozšiřování kapacity, na které zamíří většina z půjčky. Podle mluvčího mají vlaky RegioJet celoročně cca 86% obsazenost a maximální je také využití vozového parku. Zejména v tzv. týdenní špičky (čtvrtek odpoledne, pátek a neděle) jsou vlaky často dopředu vyprodány.

Koronavirová krize ovlivnila i další české dopravce, kteří postupně znovu zavádí spoje do zahraničí. Autobusový dopravce Flixbus od poloviny června spouští spoje do Polska, Rakouska, Německa či Slovenska. Na začátku července obnoví spoje do Polska po tříměsíční pauze i Leo Express.

