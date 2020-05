Zahradní stěna se promění v gril i sušák. Česká firma za ni získala prestižní cenu

Ocenění firmy

Firma Aitaa, která sídlí ve Starém Městě u Uherského hradiště, vznikla teprve loni v létě, přesto se už stala držitelem významného designérského ocenění.

Světová cena za design Red Dot Award je udělována každoročně od roku 1952 ve třech základních kategoriích - designový koncept, komunikační a produktový design. Mladá moravská firma obdržela cenu Best of the Best, která spadá pod poslední ze tří zmiňovaných kategorií. Stala se první firmou v České republice, která toto ocenění získala.

"Lidí je čím dál víc a místa je čím dál míň. Každý přemýšlí, jak ušetřit místo, a modularita je téma budoucnosti," uvedl pro Hospodářské noviny (HN) Michal Roman z firmy Aitaa, co ho přivedlo k nápadu vytvořit chytrou stěnu.