Řecko se dál rozprodává. Dokončilo privatizaci druhého největšího přístavu

před 20 minutami

Od roku 2010, kdy Atény podepsaly první dohodu o mezinárodní pomoci, získala země z privatizace zhruba 4,8 miliardy eur. Do roku 2019, tedy rok po ukončení současného záchranného programu, chce získat další tři miliardy eur.

Soluň - Řecko dokončilo prodej svého podílu 67 procent v přístavu Soluň, který je druhým největším přístavem v zemi. Novým majitelem podílu je konsorcium vedené německou firmou Deutsche Invest. Oznámila to řecká privatizační agentura HRADF.

Konsorcium South Europe Gateway Thessaloniki (SEGT), jehož součástí je francouzská firma Terminal Link a kyperská Belterra Investments, podepsalo dohodu o koupi v prosinci. Prodej je součástí privatizačního programu Řecka nařízeného zahraničními věřiteli, napsala agentura Reuters.

Hodnota dohody je 1,1 miliardy eur (28 miliard korun), uvedla HRADF. Konsorcium již zaplatilo za podíl 231,9 milionu eur a zavázalo se v příštích sedmi letech investovat do modernizace přístavu nejméně 180 milionů eur. Celková částka zahrnuje také příjmy státu z koncese a z dividend, které by HRADF měla získat ze svého zbývajícího podílu 7,22 procenta do ukončení koncese v roce 2051.

Prodej přístavu byl zahájen už v roce 2014. Nabral však zpoždění, mimo jiné i kvůli odporu politiků. Již předloni Řecko prodalo většinový podíl v největším řeckém přístavu Pireus, který získala čínská rejdařská společnost COSCO.

Řecký privatizační program zaznamenal zpoždění. Od roku 2010, kdy Atény podepsaly první dohodu o mezinárodní pomoci, získala země z privatizace zhruba 4,8 miliardy eur. Do roku 2019, tedy rok po ukončení současného záchranného programu, chce získat další tři miliardy eur.