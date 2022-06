Recenze: Nejlepší sluchátka jsou znovu od Sony, i když už je nejde složit

„Sluchátka Sony WH-1000XM-5 mají šílený název, ale také je to asi to nejhorší, co o nich můžete říct,“ tvrdí ve videorecenzi redaktor Hospodářských novin Otakar Schön. Nejnovější verze těchto sluchátek nabízí podle něho nejlepší kvalitu zvuku i rušení okolního hluku. Nepříjemností je jen cena.

"Design sluchátek je elegantnější, ale už nejdou složit do kompaktnějšího tvaru. Sony nicméně dokázalo nabídnout solidní míru pohodlí při nošení," tvrdí recenzent. Největším překvapením byl zvuk. "Sony se v základním nastavení rozhodlo zapomenout na vybuzené dunění a nabízí vyrovnanější zvuk. Absolutně bez konkurence je u rušení okolního hluku, zvládá velmi citelně utlumit i hluboké tóny a od 5000 Hz sníží hladinu hluku o neskutečných 50 decibelů. Okolní svět skoro zmizí," chválí sluchátka Schön. Nepříjemností je podle něj cena. Deset tisíc korun je hodně, ale odpovídá to kvalitě sluchátek. "Cena časem spadne, navíc se zatím stále dá koupit předchozí generace asi za šest tisíc korun - a to je výhodná koupě," dodává recenzent Hospodářských novin.