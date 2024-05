Za rok už bez prachu a uzavírek. Nová železnice v pražských Bubnech roste jako z vody

Obyvatelé v Praze 7 a jí projíždějící řidiči si už za rok oddechnou. Modernizace trati mezi Výstavištěm a Bubny, kterou ministr dopravy označuje za jednu z nejvýznamnějších investic na české železnici, v roce 2025 skončí. Těm, co do Prahy cestují vlakem, umožní pohodlný přestup na metro C i tramvaje, skončí uzavírky silnic a nová pěší cesta propojí dvě rozdělené části sedmičky.

Modernizace trati, která začala před rokem a půl, je součástí budování rychlodráhy na letiště. Až bude hotová, napojí se na už opravený Negrelliho viadukt a část mezi centrem Prahy a Dejvicemi obohatí o dvě nové zastávky v Bubnech a na Výstavišti. "Není pochyb, že se vše stihne dokončit v příštím roce," pochvaloval si na prohlídce estakád ministr dopravy Martin Kupka. Pro obyvatele Holešovic a spodní části Letné to bude úleva, práce na stavbě pro ně znamená spoustu prachu, který od roku 2023 pokrývá zaparkovaná auta a vniká do bytů s otevřenými okny. Díky dokončení stavby budou mít nově možnost pohodlně projít ze Strojnické do Stromovky, horním Leteňákům cestu do parku zkrátí nová lávka vedoucí přes stanici Výstaviště. Nově průchozí bude i brownfield mezi Holešovicemi a Bubny, z Argentinské na úroveň malého Berlína povede vyasfaltovaná stezka. Lidé se tak cestou do Holešovické tržnice nebo na lávku HolKa vyhnou nepřehledné Vltavské. Stavba teď komplikuje život také řidičům, kteří čelí uzavírkám v Bubenské ulici a u Výstaviště. "Do Bubenské se provoz vrátí už o letošních prázdninách, kdy současný železniční přejezd s nejmenším možným identifikačním číslem 1 nahradí most. Jeho dokončení umožní plynulejší a bezpečnější průjezd touto částí Prahy," myslí si generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Doposud tudy vlaky projížděly na úrovni silnice a od automobilového provozu je dělily závory. Bubenská ulice, současný stav. | Foto: Magdaléna Medková Železniční úsek dlouhý přes kilometr bude mít tři dvoukolejné estakády (mosty), což v budoucnu zrychlí provoz. Na dvou menších je už dokončená spodní stavba a nosná konstrukce, na té největší o 559 metrech zbývá dodělat část nosné konstrukce, izolaci a římsy. Buduje se také zastávka Výstaviště, jejíž součástí budou výtahy a už zmiňovaná nová lávka, která propojí cestu z Letné až do parku Stromovka. Asi nejvýraznější a jeden z nejnákladnějších počinů na trase je stavba nového nádraží Praha-Bubny. Sestává z pěti krychlí s nosnými kulatými sloupy a ve své ryzí podobě teď připomíná antické chrámy. Je z pohledového betonu se speciální bílou barvou, které doposud zanedbaný brownfield esteticky zvedá. Správa železnic počítá s tím, že součástí nádraží budou odbavovací haly, obchody, pochozí terasa pro čekající na vlak a možná, že se tu jednou dočká i své nové centrály. Fun facts nádraží Praha - Bubny má velikost 250 x 50 metrů

stropní deska jedné z pěti krychlí si vyžádá 1450 krychlových metrů betonu a plně zaměstná dvě betonárky

spaliny z naftových motorů v oblasti zmizí díky elektrickému provozu

stavaři pracují i na protihlukové ochraně, která sníží ruch v městské čtvrti

stěžejní je protihluková ochrana v místech, kde má stát Vltavská filharmonie a plánovaná rezidenční zástavba Bubny - Zátory

úroveň vibrací utlumí speciální konstrukce koleje

Projekt za 4,7 miliard korun je v tuto chvíli čtyřikrát levnější než plánovaná Vltavská filharmonie a s ní svázané úpravy jejího okolí V polovině roku 2025 má na trati začít zkušební provoz, kolaudace se očekává o rok později. Kromě stavby za odhadovaných přibližně 4,7 miliardy korun jsou v procesu také úpravy Masarykova nádraží a tratě mezi stanicemi Kladno a Kladno-Ostrovec. K dokončení rychlodráhy na letiště Správě železnic ještě zbývá najít zhotovitele stavby pro úseky mezi Ruzyní a Kladnem a z Výstaviště do Dejvic. Z Prahy 6 od Veleslavína by vlaky měly projíždět novými tunely, se záměrem ale nesouhlasí řada tamních obyvatel. Projděte se s námi železniční stavbou od Výstaviště až po Bubny.