Je to malý zázrak. V jednom z nejchudších regionů Česka vznikla krásná školka

Je to jedna z největších investic města Varnsdorf za uplynulé dekády a radnice měla co dělat, aby ji dokončila včas. Architektonicky i technologicky povedenou mateřskou školu totiž provázela řada problémů. Nevyhnul se jí nedostatek materiálu během pandemie koronaviru či zdražování cen plynoucí z války na Ukrajině. Že se stavbu podařilo dokončit v jednom z nejchudších regionů Česka, je malý zázrak.

"Do stavby vstoupila celosvětová pandemie koronaviru, válečný konflikt na Ukrajině a s tím spojený nárůst cen stavebního materiálu, pohonných hmot, inflace. To všechno byly věci, které výstavbu školky komplikovaly a zároveň prodražovaly. Nakonec se všechno povedlo, školka je otevřená a vypadá krásně," řekl při slavnostním otevření místostarosta města Jiří Sucharda o instituci, která je teď v provozu asi tři měsíce.

Mateřskou školku Galaxii eR (jako radost) nechalo město postavit kvůli nedostatečné kapacitě instituce Čtyřlístek, pod kterou nová budova spadá. Architekti ze studia RG, kteří školku navrhli, pro ni zvolili tvar elipsy s vloženými kruhy. "Nebylo to prvoplánové. Nejdříve jsem začal kreslit jakýsi vláček, který jsem pasoval na tento pozemek. První skici sahají až do roku 2014. V tu dobu jsem měl v ateliéru studenta architektury, který stříhal různá kolečka. Já byl naštvaný, že nic nedělá a musím ho platit," směje se vedoucí studia Radomír Grafek. "Potom jsme to ale dali dohromady, spojili to a vznikl nám z toho tento organický tvar školky," dodává.

Ufinancovat projekt za přibližně 100 milionů korun městu pomohla dotace z programu IROP. "Jen v našem kraji se tímto způsobem podařilo částečně zaplatit patnáct projektů spojených s rozšířením kapacity mateřských škol. Důležité jsou tyto projekty v sociálně vyloučených lokalitách, kde je dostupnost kvalitního vzdělávání klíčovým faktorem potřebné společenské změny," říká Viktor Kruml, ředitel ústecké pobočky Centra pro regionální rozvoj České republiky, které má projekty IROP na starosti.

