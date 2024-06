Když se vám z práce nechce domů. Tohle je deset nejpohodlnějších kanceláří v Česku

Moderní pracovní prostředí není open space ani uzavřená místnost se stolem a židlí. Až na postel je v něm skoro vše, co má člověk doma - kuchyně, pohodlná křesílka, designové doplňky a spousta květin. Ukazuje to soutěž Kanceláře roku, v níž porota vybírala vítěze v celkem deseti kategoriích. Uspěly například prostory v pražské Masaryčce nebo v AFI City 1 ve Vysočanech.

Jako hodnoticí kritéria si porota stanovila výjimečnost a design prostorů, inovace, atmosféru, a především kvalitu pracovního prostředí z pohledu zaměstnance. Deset vítězů vybírala z osmaosmdesáti realizací z různých koutů Česka.

"Vybrané vítězné realizace jsou skutečně výjimečné. Je zjevné, že si firmy uvědomují důležitosti kvalitního a příjemného pracovního prostředí pro zaměstnance. Zároveň velmi dobře rozumí tomu, že toto pohodlí a vysoká úroveň kancelářských prostor motivuje lidi chodit každý den do práce a trávit zde velkou část dne," myslí si předseda Obce architektů Oleg Haman, který letos usedl v porotě.

Mezi vítězi jsou bohaté firmy, jako je Scott Webber nebo Škoda auto, ale také start-upy nebo firmy nabízející sdílené prostory. "Dříve jsme se setkávali s tím, že vysokého standardu dosahovaly především menší kanceláře, letos se to týká i velkých kancelářských prostor. Je vidět, že firmy do svých interiérů investují nemalé finanční prostředky, a je to i známka toho, že se naší ekonomice daří," uvádí Radek Procházka, předseda poroty Kanceláře roku a Managing Partner společnosti Prochazka & Partners, která soutěž pořádá osmým rokem.

Na vítěze se můžete podívat v galerii.