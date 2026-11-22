Když letos na jaře nabídl majitel svou pražskou nemovitost k prodeji, o zájemce neměl nouzi. Zájem o třípokojový byt v paneláku u metra na Jižním Městě projevilo během pár týdnů sedm zájemců. Kvůli komplikacím se stěhováním nakonec musel majitel prodej odložit. Získaný čas se rozhodl využít k částečné rekonstrukci bytu.
Na podzim jej nabídl znovu. Tentokrát už s novými podlahami, okny, elektroinstalací i částečně zrenovovanou koupelnou. Navíc připravil propracovanější inzerát s kvalitnějšími fotografiemi a vizualizacemi.
Navzdory investici několika desítek tisíc korun do rekonstrukce přitom ponechal nabídkovou cenu na stejné úrovni jako na jaře. Výsledek ho zaskočil: za srovnatelnou dobu se ozval jediný přímý zájemce.
Zkušenost majitele pražského bytu, kterou popsal týdeníku Ekonom, podle makléřů není v posledních měsících nijak výjimečná. Realitní horečka, která v uplynulých letech vyhnala ceny starších bytů do rekordních výšin, začíná opadat. Znamená to, že se blíží zlevňování? A pokud ano, o kolik by ceny bytů mohly klesnout?
Kam zmizeli kupující
Ještě donedávna sekundární trh, tedy prodeje již dříve obývaných bytů, zažíval mimořádný cenový vzestup. Podle údajů společnosti Flat Zone zdražily starší panelové byty během posledních dvou let v celorepublikovém průměru o 29 procent, zatímco novostavby o necelých 23 procent.
Rychlé zdražování ovšem stále více naráželo na finanční možnosti domácností. Podle odhadů České národní banky byly tržní ceny bytů na konci loňského roku přibližně o 60 procent vyšší než ceny bezpečně dosažitelné pro domácnosti s mediánovými příjmy. Nejde o předpověď budoucího zlevnění, ale o ukazatel výrazného napětí na realitním trhu.
Na podzim se však začíná měnit poměr nabídky a poptávky. Zatímco počet bytů nabízených k prodeji roste, zájem kupujících slábne. Například společnost Maxima Reality evidovala letos v lednu v průměru sedm poptávek na jednu inzerovanou nemovitost měsíčně. V říjnu už to byly jen zhruba dvě, tedy téměř o 70 procent méně. Zároveň podle údajů portálu Sreality vzrostl od začátku roku počet nabízených bytů v Praze přibližně o 40 procent.
„Když dnes nabídneme nemovitost za cenu, o které jsme přesvědčeni, že odpovídá trhu, někdy se k našemu překvapení nestane vůbec nic. Zatímco před půl rokem bychom měli sedm nebo deset poptávek, dnes přijdou třeba dvě,“ popisuje obchodní ředitel Maxima Reality Jakub Šolar.
Změnu naznačují i údaje inzertního portálu Sreality.cz. Nabídkové ceny, které jsou často vyšší než posléze realizované transakce, vybraných starších bytů se podle jeho říjnové analýzy od letošního jara prakticky nemění. Ve třetím čtvrtletí byly sice v celostátním průměru stále o devět procent vyšší než před rokem, ještě ve druhém kvartálu však meziroční růst dosahoval 13,3 procenta.
V Praze ceny meziročně vzrostly už jen o pět procent. Portál současně zaznamenal přibývání aktivních i nových inzerátů v hlavním městě a několika dalších krajích.
Zdražování hypoték
Jedním z důvodů, proč kupující začali být opatrnější, je zdražování hypoték. Ještě v březnu činila podle Swiss Life Hypoindexu průměrná nabídková sazba 4,89 procenta, v listopadu už dosáhla 5,96 procenta. Hypotéky tak zdražovaly osm měsíců v řadě.
U modelového úvěru na 3,5 milionu korun se splatností 25 let vzrostla měsíční splátka přibližně o 2200 korun na téměř 22,5 tisíce. Domácnost, která si na jaře mohla určitou nemovitost dovolit, tak dnes při stejné kupní ceně musí počítat s výrazně vyššími náklady na její financování.
Část zájemců už proto při současných cenách bytů na požadovanou hypotéku nedosáhne. „Byt se nám líbí, ale víc peněz dohromady nedáme,“ slýchá často od klientů oblastní ředitel M&M reality Jan Martina.
Ceny pod tlakem
Ochlazení poptávky se zatím neprojevilo poklesem cen uskutečněných prodejů. Podle nejnovějších údajů ČSOB se ve třetím čtvrtletí realizované ceny mezičtvrtletně zvýšily o 1,3 procenta. Jde o nejpomalejší růst za více než dva roky. „Předpokládáme, že cenové zpomalování bude u bytů pokračovat i ve zbytku roku,“ naznačuje další vývoj generální ředitel ČSOB Hypoteční banky Martin Vašek.
Zkušenosti realitních makléřů přitom naznačují, že skutečné ochlazení trhu může být výraznější, než zatím ukazují statistiky realizovaných cen. Ty totiž zachycují vývoj se značným zpožděním. Mezi dohodou o ceně, dokončením prodeje a zveřejněním statistických údajů mohou uplynout měsíce.
„Realizované ceny vám vlastně až za půl roku řeknou, že se něco před půl rokem stalo. My to ale vidíme už v okamžiku, kdy se trh začne měnit, především na poptávce a stavu nabídky,“ vysvětluje Jakub Šolar z Maxima Reality. Pokud tedy trh začal výrazněji zpomalovat během léta a podzimu, skutečný rozsah změn mohou ukázat až údaje za závěr letošního roku a první měsíce roku 2027.
Jakub Šolar z Maxima Reality očekává mírnou cenovou korekci, která by podle jeho odhadu neměla přesáhnout deset procent. Přibližně do března příštího roku podle něj může trvat období, kdy budou kupující a prodávající hledat novou cenovou rovnováhu. Výraznější a dlouhodobý propad nepředpokládá, pokud ekonomiku nezasáhne další závažný otřes.
„Stagnace nebo pokles cen jsou nyní nejpravděpodobnějšími scénáři dalšího vývoje,“ odhaduje Hendrik Meyer, generální ředitel společnosti EHS provozující server Bezrealitky.cz.
Tyto odhady se přitom týkají nominálních cen. Pokud vezmeme v potaz také inflaci, která se má podle prognózy ČNB v příštím roce držet nad třemi procenty, i stagnace na nemovitostním trhu fakticky znamená snížení reálných cen bydlení.
Jak prodat a kdy smlouvat
Ochlazení trhu ovšem nedopadá na všechny nemovitosti stejně. Zatímco kvalitní a realisticky naceněné byty si zájem kupujících udržují, předražené nabídky a nemovitosti v horším stavu se prodávají obtížněji. „V Praze pozoruji spíš ochlazení u bytů s nadsazenou cenou než plošný útlum trhu,“ upozorňuje majitel realitní kanceláře Remax Horizont Štěpán Gjurič.
Pro majitele, kteří chtějí byt prodat, je proto stále důležitější správně stanovit cenu. Realitní makléři doporučují vycházet především z cen nedávno uskutečněných prodejů srovnatelných nemovitostí, nikoli pouze z nabídkových částek v inzerátech. „Pokud chci skutečně prodat, tak bych určitě nedoporučil cenu nadsadit a čekat na zázrak,“ dodává Gjurič.
Že prodávající začínají svá cenová očekávání přehodnocovat, potvrzuje analýza společnosti Livly. Od května podle ní snížili majitelé nabídkovou cenu u téměř devatenácti procent pražských bytových inzerátů. K prvnímu zlevnění přitom docházelo typicky po 24 dnech a více než čtvrtina zlevněných bytů následně zlevnila opakovaně.
Důležitá je především rychlá reakce na nedostatečný zájem. Jedno či dvě snížení ceny během prvního měsíce nemusí podle Jakuba Šolara prodej výrazně poškodit. Jakmile cena odpovídá představám kupujících, poptávka se zpravidla obnoví. Horší je, když byt zůstává v nabídce půl roku a postupně zlevňuje o desítky procent. Zájemci pak mohou začít pochybovat, zda s ním není něco v nepořádku.
Nové možnosti pro kupující
Větší výběr nemovitostí naopak otevírá nové možnosti kupujícím. Podle zkušeností Hendrika Meyera se u bytů nabízených déle než tři týdny konečná prodejní cena běžně pohybuje o sedm až dvanáct procent pod nabídkovou cenou. Po dvou měsících může rozdíl dosáhnout až patnácti procent.
Rozdíly mezi jednotlivými nemovitostmi jsou však značné. „U velmi kvalitních nemovitostí se zájemci s cenovými nabídkami dokonce předhánějí. Naopak u starších nemovitostí, které neprošly výraznou rekonstrukcí, je dnes běžnou součástí obchodu smlouvání,“ říká Meyer.
Kupující mají tedy silnější vyjednávací pozici u dlouho nabízených bytů v horším technickém stavu. Argumentem mohou být náklady na rekonstrukci, vysoká energetická náročnost nebo plánované opravy domu. Podle Meyera už přestává fungovat praxe, kdy se dva podobné byty ve stejné lokalitě nabízely téměř za stejnou cenu, přestože jeden byl výrazně méně kvalitní.
Ani výrazné zlevnění inzerátu však automaticky neznamená výhodný nákup. „Mnoho majitelů, a někdy i realitních makléřů, totiž na začátku zkouší cenu zcela mimo realitu; její pozdější snížení pak vypadá jako velká sleva, přestože se nemovitost jen přibližuje ceně, za kterou se skutečně může prodat,“ upozorňuje Gjurič.
Čekání na jednorožce
Ani v současné situaci ovšem nemusí být nadsazená cena předem odsouzena k neúspěchu. Jan Martina popisuje případ bytu, u něhož makléř doporučil prodejní cenu 7,5 milionu korun, ale majitelé trvali na 8,3 milionu. Dohodli se proto, že vyšší cenu na tři týdny vyzkoušejí.
„První a jediná zájemkyně se ozvala až poslední den – vyhovovaly jí totiž pouze tři konkrétní vchody v dané ulici a náš byt byl v jednom z nich. Zaplatila celých 8,3 milionu a přidala 100 tisíc za nábytek. Nikdo další se ale už neozval.“
Takovým kupujícím se mezi realitními makléři říká „jednorožci“. Konkrétní nemovitost má pro ně natolik výjimečnou hodnotu, že jsou ochotni zaplatit výrazně více než ostatní zájemci. Martina připouští, že pokud majitel na prodej nespěchá, může podobného kupce několik týdnů hledat.
Měl by si však předem stanovit, kdy případně cenu sníží. Na trhu, kde nabídka roste a kupující mají stále větší výběr, se totiž čekání na jednorožce může pořádně protáhnout.
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