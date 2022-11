Rakouští železničáři vstoupili do jednodenní varovné stávky. Dotkne se i Česka

Rakouští železničáři o půlnoci vstoupili do jednodenní stávky. Zasaženy jsou i mezinárodní spoje včetně těch mezi Rakouskem a Českou republikou či Německem. Stávka se projevuje i zvýšeným provozem na rakouských silnicích. V Linci situaci ještě dál zkomplikovala akce klimatických aktivistů z hnutí Letzte Generation (Poslední generace), kteří se přilepili k vozovce na jednom z dálničních přivaděčů.

Na celých dnešních 24 hodin téměř utichl provoz na rakouské železnici. Drážní zaměstnanci požadují kvůli 11procentní inflaci zvýšení platů o zhruba 12 procent. Zástupci zaměstnavatelů v neděli nabídli jen 8,4 procenta a kolektivní vyjednávání bylo přerušeno.

Jednodenní stávka se týká mimo jiné všech mezinárodních spojení s Rakouskem. České dráhy upozornily, že náhradní doprava v Rakousku není zajištěna, a to ani v přeshraničních úsecích. U nočních spojů, například mezi Prahou a Curychem nebo Vídní a Berlínem je provoz omezen už od nedělního večera až do úterního rána. České dráhy dnes zajišťují provoz všech vlaků mezistátní dálkové dopravy na území České republiky do a z poslední pohraniční stanice.

Česká soukromá společnost RegioJet oznámila, že všechny své spoje z Břeclavi do Vídně a z Vídně do Břeclavi nahradí svými žlutými autobusy. Budapešťské spoje pojedou odklonem přes Bratislavu. Německý železniční dopravce Deutsche Bahn oznámil, že zasaženy budou ještě i jeho noční vlaky z dneška na úterý.

Obecní dopravní společnosti včetně metra či provozovatelů tramvajových sítí zůstávají v provozu. V Salcburku však nejezdí trolejbusy a ve Vídni městské vlaky.

Na silnicích a dálnicích by měli motoristé počítat s hustším provozem. Rakouská železniční společnost ÖBB přitom vybízí své zákazníky, aby odložili zbytné cesty nebo využili alternativní způsob dopravy. Rakouský automotoklub dokonce lidem doporučuje, aby pokud možno pracovali z domova.

"Zvláště na městských dálnicích v metropolitních oblastech Vídně, Klagenfurtu, Innsbrucku a Lince je třeba počítat s kolonami a zdrženími," řekl deníku Der Standard mluvčí rakouské správy silnic a dálnic (Asfinag).

V Linci se podle policie přilepili tři aktivisté na vozovku dálničního přivaděče, čímž dopravní situaci v oblasti dále zkomplikovali.

Šéf ÖBB Andreas Matthä dnes ráno rozhlasové stanici Ö1 řekl, že pro stávku nemá "žádné pochopení". Nabídka zaměstnavatele v kolektivních vyjednáváních byla podle něj "víc než férová a více než atraktivní". Matthä očekává, že v úterý se provoz do značné míry vrátí k normálu.

V Rakousku je podle ÖBB za normálních okolností na cestě zhruba 8000 osobních a nákladních vlaků různých provozovatelů. Vlakem denně v alpské republice cestuje zhruba milion lidí.