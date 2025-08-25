Ekonomika

Rakousko žaluje obchodní řetězce kvůli klamavé reklamě na slevy

ČTK Ekonomika ČTK, Ekonomika
před 38 minutami
Rakouské ministerstvo sociálních věcí podalo žalobu na obchodní řetězce Spar, Billa, Hofer a Lidl, které ovládají tamní trh. Stěžuje si na reklamu na slevy, která je podle něj klamavá. Informuje o tom v pondělí agentura APA. Opatření na zvýšení cenové transparentnosti by podle šéfky Spolkového úřadu pro hospodářskou soutěž Natalie Harsdorfové mohla vést ke snížení cen až o čtyři procenta.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Maurice Savage / Alamy / Profimedia

V Rakousku v posledních měsících vyvolal bouřlivé reakce silný nárůst cen potravin. Četné slevové akce jsou podle Vídně často nadhodnocené a porušují takzvaný zákon o označování cen.

Úřady také kritizují takzvané územní omezení dodávek v EU. "Opravdu vidím rozdíl v tom, zda žiji v malém nebo větším členském státě - a tak to nesmí být," uvedla Harsdorfová. Problém by se podle ní měl řešit na úrovni EU.

Související

Český a chorvatský Kaufland, cenové extrémy na obou stranách. Kde je teď levněji?

Chorvatsko Kaufland 2025
41 fotografií

Podle Harsdorfové by bez tohoto omezení bylo zboží v Rakousku v průměru o osm procent levnější. Rakouský nebo český obchodník nemůže v takovém případě nakupovat zboží od daného koncernu levněji například v Německu, ale musí ho kupovat dražší v Rakousku nebo Česku.

Podle shrnutí Evropského parlamentu mohou být taková omezení přímá nebo nepřímá. Přímá omezení mohou mít podobu odmítnutí objednávky, množstevního nebo geografického omezení. Nepřímá omezení mohou mít například podobu rozdílného balení nebo obsahu zboží v různých regionech.

Podle studie Evropské komise z roku 2020 se většina oslovených hráčů v Česku setkala s nějakým typem územního omezení. V celé EU se pak s takovým omezením setkalo 49 procent nakupujících firem, 31 procent nikoliv a zbylých 20 procent nedokázalo odpovědět. Rozdíly v obalech a označování hlásilo 30 procent respondentů, rozdílný obsah balení 27 procent.

 
Mohlo by vás zajímat

Korejci, kteří mají stavět obří projekt v Česku, couvají z jaderného tendru u sousedů

Korejci, kteří mají stavět obří projekt v Česku, couvají z jaderného tendru u sousedů

"Výmysl choromyslných idiotů". Pohlreich a spol. reagují na kohoutkovou vodu zdarma

"Výmysl choromyslných idiotů". Pohlreich a spol. reagují na kohoutkovou vodu zdarma

Češi přeplácejí za energie miliardy korun ročně. Hlavně kvůli starým smlouvám

Češi přeplácejí za energie miliardy korun ročně. Hlavně kvůli starým smlouvám

Šéf Shellu v Česku: Vodík jako palivo teď nedává ekonomický smysl

Šéf Shellu v Česku: Vodík jako palivo teď nedává ekonomický smysl
ekonomika Aktuálně.cz Obsah Rakousko obchodní řetězec potraviny cena

Právě se děje

Aktualizováno před 4 minutami
Recenze: Mám ľudí rád! Film Duchoň se podobá videoklipu ze zpěvákova života
2:33

Recenze: Mám ľudí rád! Film Duchoň se podobá videoklipu ze zpěvákova života

Slovenskou pěveckou star 70.a 80. let ve snímku nacházíme na konci jeho úspěšného období, zadluženého, s podlomeným zdravím. A díváme se zpět.
před 20 minutami
Zelenskyj se usmál a vyvolal bouři. Otevřená hrozba, přestaňte, zuří Maďaři
0:27

Zelenskyj se usmál a vyvolal bouři. Otevřená hrozba, přestaňte, zuří Maďaři

"Vždy jsme podporovali přátelství mezi Ukrajinou a Maďarskem. A existence Družby nyní závisí na maďarské pozici," řekl s úsměvem Zelenskyj.
Aktualizováno před 23 minutami
Kdo z vašich sousedů chce do sněmovny? Projděte si přehlednou mapu kandidátek
Infografika

Kdo z vašich sousedů chce do sněmovny? Projděte si přehlednou mapu kandidátek

Aktuálně.cz přináší kompletní přehled všech kandidátů do sněmovních voleb. Jsou mezi nimi "šotouš", vášnivý hráč Fortnite i správce hřbitova.
před 28 minutami
Tvrdý pád, surfování po asfaltu, a přesto vítězství. Nezničitelný, velebí Vingegaarda

Tvrdý pád, surfování po asfaltu, a přesto vítězství. Nezničitelný, velebí Vingegaarda

Fantastickým výkonem ve druhé etapě potvrdil Jonas Vingegaard roli hlavního favorita Vuelty. V pondělí však jeho tým počítá šestimilionovou ztrátu.
před 38 minutami
Rakousko žaluje obchodní řetězce kvůli klamavé reklamě na slevy

Rakousko žaluje obchodní řetězce kvůli klamavé reklamě na slevy

V Rakousku v posledních měsících vyvolal bouřlivé reakce silný nárůst cen potravin.
před 41 minutami
Obětí loňských záplav je sedm, v Polsku se našlo tělo muže z Jesenicka

Obětí loňských záplav je sedm, v Polsku se našlo tělo muže z Jesenicka

Muž tehdy cestoval společně s dalšími dvěma lidmi vozidlem, které 14. září strhla rozbouřená řeka Slavíč.
před 1 hodinou
Postrach Moravy bez příkras. Skutečný příběh vraha Martina Leciána
Přehled

Postrach Moravy bez příkras. Skutečný příběh vraha Martina Leciána

Pravdivý příběh Martina Leciána. Od mediální hvězdy a "Postrachu Moravy" po chladnokrevného vraha a oprátku. Fakta proti mýtům.
Další zprávy