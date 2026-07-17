Raketový nárůst hypoték. Banky v červnu poskytly úvěry na bydlení za 49 miliard

Banky a stavební spořitelny poskytly v červnu hypoteční úvěry za 48,9 miliardy korun. Ve srovnání s loňským červnem to znamená nárůst o 32 procent. Nové úvěry bez refinancování meziměsíčně klesly o čtyři procenta na 36,5 miliardy korun. Úrokové sazby v průměru stouply na 4,79 procenta z květnových 4,67 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor.
Celkový objem hypoték v letošním roce dosáhl 294 miliard Kč, což představuje nárůst ve srovnání s prvním loňským pololetím o 59 procent. Počet nových hypoték v červnu meziměsíčně klesl o jedno procento na 7793 kusů, což je stále o 12 procent více než před rokem.
„Přísnější pravidla centrální banky, posun hypotečních sazeb kvůli vyšším tržním úrokům a stále dražší nemovitosti přinesly na červnový hypoteční trh zklidnění, včetně průměrné hypotéky. A to po velmi silné aktivitě v předchozích měsících. Hypoteční trh nicméně zůstal na stále silných číslech, která jsme pozorovali ve druhém loňském pololetí,“ uvedl analytik asociace Jaromír Šindel.
Objem refinancovaných a navýšených úvěrů, tedy interně či z jiné instituce, v červnu klesl na 12,4 miliardy Kč. To je nicméně o 75 procent více než průměrných 7,1 miliardy refinancovaných v loňském roce a trojnásobně více než refinancované objemy v roce 2024. Podíl refinancovaných úvěrů na celkovém objemu poskytnutých hypoték klesl na 25,4 procenta, ale zůstává výrazně nad loňským průměrem 21 procent.
V červnu 2026 se domácnosti refinancovaly za úrokovou sazbu 4,63 procenta, což je 0,12 procentního bodu více než 4,51 procenta před rokem. Ovšem hypoteční sazba na refinancování se v červnu nacházela téměř o dvě desetiny procentního bodu pod úrokovou sazbou pro nové hypotéky. Červnová úroková hypoteční sazba se se 4,79 procenta nacházela 0,57 procentního bodu nad průměrnými tržními swapovými sazbami.
Růst průměrné splátky
Kombinace nárůstu úrokové sazby a vyšší průměrné hypotéky v červnu 2026 ve srovnání s průměrnými hodnotami z roku 2025 zvýšily průměrnou měsíční splátku nově poskytnuté hypotéky o 3100 Kč.
Nárůst hypotečních sazeb přes 0,2 procentního bodu vůči jejich průměrné výši 4,58 procenta v roce 2025 přinesl pro průměrnou velikost hypotéky při jejím obvyklém, přibližně 26,9letém splácení, zvýšení měsíční splátky o téměř 600 Kč na 25 800 Kč, tedy o 0,6 procenta čistého příjmu žadatele v porovnání s průměrnou splátkou v minulém roce.
Průměrná velikost nově poskytnuté hypotéky v červnu klesla meziměsíčně o tři procenta na 4,68 milionu Kč. Byla ale o 11 procent vyšší než 4,21 milionu Kč před rokem. Vyšší průměrná velikost hypotéky na počátku letošního roku podle Šindela pravděpodobně odráží doznívající efekt předzásobení u tzv. investičních hypoték, kde od dubna Česká národní banka zpřísnila požadavky.
Další pokles počtu a objemu sjednaných hypoték není podle místopředsedy představenstva Gepard Finance Davida Eima žádným překvapením. „Osobně se domnívám, že i v dalších měsících zaznamenáme spíše další pokles objemu a počtu sjednaných hypotečních úvěrů,“ dodal.
Ani podle hypoteční specialistky FinGO Jany Vaisové zájem o nové hypotéky výrazně v nejbližší době neporoste. „Očekává se spíše vyčkávání klientů. V prázdninových měsících se spíše počítá s tím, že sazby zůstanou nad pěti procenty, případně velmi mírně porostou," doplnila.
Podle analytika Bidli Daniela Horňáka je v červnu již viditelný klesající trend objemu hypoték. V červnu a také v červenci totiž zaznamenává ochlazení realitního trhu. To se v následujících měsících propíše i do objemu hypoték a ty budou dále klesat. „Ruku v ruce se stoupajícími sazbami,“ podotkl.
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