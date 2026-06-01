Radim Fiala z SPD bude v dozorčí radě ČEZ, končí hejtman Půta

Akcionáři ČEZ na valné hromadě zvolili pět nových členů dozorčí rady a čtyři odvolali. Jedno místo bylo neobsazené. Novým členem se stal například poslanec za SPD Radim Fiala či vrchní ředitel sekce státního rozpočtu na ministerstvu financí Karel Tyll. Odvolán byl naopak například hejtman Libereckého kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).
Vedle Fialy a Tylla se do dozorčí rady energetické skupiny ČEZ dostal Josef Kotrba ze Svazu energetiky, náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž a vrchní ředitel právní sekce a majetku státu na ministerstvu financí Petr Bejček. Nastoupit by měli 3. června
Kromě Půty pak byly z dozorčí rady odvoláni Václav Kučera, Radim Jirout a Roman Binder. Ti skončí 2. června. Minoritní akcionáři pak na člena dozorčí rady nominovali jednoho ze zástupců menšinových vlastníků Michala Šnobra. Ten ale akcionáři zvolen nebyl.
Stát přes ministerstvo financí vlastní v energetické skupině ČEZ necelých 70 procent akcií. Zbývajících zhruba 30 procent vlastní minoritní akcionáři. Dozorčí rada ČEZ má 11 členů.
Evropský parlament a členské státy se dohodly na zpřísnění migrační politiky
Zástupci Evropského parlamentu a členských států EU se v pondělí shodli na společné podobě zpřísnění migrační politiky EU, včetně možnosti zřizovat návratová centra v takzvaných třetích zemích pro migranty, kteří pobývají ve státech unie nelegálně.
Dánsko se dohodlo na vzniku menšinové vlády, premiérkou zůstane Frederiksenová
Dánská sociálnědemokratická premiérka Mette Frederiksenová se dohodla na vzniku menšinové středolevé vlády, čímž si po třetí funkční období v řadě udrží křeslo ministerské předsedkyně. V pondělí o tom informovala agentura Reuters
ŽIVĚ Írán zastavuje dialog a výměnu zpráv s USA, píše Tasním. Trump o tom údajně nebyl informován
Íránský vyjednávací tým zastavuje dialog a předávání zpráv se Spojenými státy pomocí prostředníků, důvodem je izraelské porušování příměří v Libanonu, uvedla v pondělí agentura Tasním. Zdroj této informace ale nesdělila. Příměří v Libanonu bylo jednou z íránských podmínek při vyjednávání klidu zbraní a Izrael toto příměří porušuje „na všech frontách“, včetně Libanonu, ale i Pásma Gazy, dodala.
Koalice se dohodla na postupu proti blokování Sněmovny, uvedl Okamura
Zástupci koaliční ANO, SPD a Motoristů se dohodli na možnostech, jak ve Sněmovně bránit blokováním schůzí ze strany opozice. Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura po jednání ve Strakově akademie řekl novinářům, že využije možností stávajícího jednacího řádu, novelu jednacích pravidel projednanou v druhém čtení už rozšiřovat nechce.
ŽIVĚ Ukrajina hlásí desítky zraněných po ruských útocích
Nejméně osm lidí, včetně tří dětí, utrpělo zranění při útocích ruských dronů v Černihivské oblasti, informovali ukrajinští záchranáři. Dalších šest zraněných si podle záchranářů vyžádal nálet ruských dronů na Oděsu. Devět lidí bylo zraněno při ruských útocích na Charkov a okolí, oznámily úřady. Tři lidi zranila ruská děla při ostřelování Chersonu.