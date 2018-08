S rozkládací židlí ve frontě již od půlnoci. Startují půjčky pro mladé, na všechny se ale nedostane

V Praze před budovou Státního fondu rozvoje bydlení čekala již o půlnoci zhruba desítka žadatelů, která chtěla mít jistotu, že se na ně s půjčkou dostane.

Praha - Státní fond rozvoje bydlení sbírá v Praze a Olomouci od středeční osmé hodiny ranní žádosti o půjčky na modernizaci a koupi bydlení pro mladé rodiny. Mezi žadatele rozdělí 650 milionů korun. Na každého se však nedostane. Někteří zájemci tak kvůli výhodné půjčce strávili noc čekáním před budovou státního fondu.

V Praze to byla už okolo půlnoci zhruba desítka žadatelů. V době příchodu reportéra s nimi čile komunikoval místní pobuda, který se v okolí živí sběrem kovu a papíru. Nálada tedy byla spíše veselá, i když před sebou žadatelé měli zhruba osm hodin čekání.

"Já jsem přišel teprve před chvílí," říkal blonďatý mladík, který si s sebou přinesl před budovu fondu rozkládací židli. První zájemce byl podle něj na místě už v šest odpoledne. "Vychází to, že by se mělo dostat zhruba na pět set lidí," vypočítává mladík.

Někteří žadatelé dorazili až v průběhu noci a kolem půl páté ráno již tvořili frontu. "Přišel jsem sem už v půl čtvrté. Myslel jsem, že přes noc bude před úřadem daleko víc lidí," říká jeden z nich.

Podávat žádosti přitom mohou zájemci také přes datovou schránku, ředitelka komunikace Státního fondu rozvoje bydlení Karolína Smetanová ale připustila, že s takovou variantou původně úřad nepočítal.

"Je to korektní varianta, na kterou nás upozornili před pár týdny až zájemci, kteří už datovou schránku měli. Další lidé si pak kvůli tomu datovou schránku zřizovali. V tuto chvílí netušíme, jak velký podíl budou tvořit takto podané žádosti. Podle nejčernějšího scénáře by se mohlo stát, že už na žádosti podané ve středu odpoledne nebudou letos vyčleněné peníze stačit," řekla již dříve Smetanová.

Lidé, kteří před úřadem stáli už v noci, se však konkurenčních žádostí podan‎ých přes datové schránky nebojí. Od elektronického zaslání žádosti je odradily obavy, že systém nápor žádostí nezvládne a zkolabuje. Někteří si navíc stěžovali na nedostatek informací.

Čekající se také shodli na tom, že lhůta pro nashromáždění všech náležitostí byla krátká. "Někteří už měli rozjednanou hypotéku, jiní jsme začínali úplně od nuly. Ještě dnes jsem si byl dotisknout některé dokumenty," říká Luboš Kočí z Příbramska.

V pět ráno čekalo před úřadem zhruba 15 lidí. Někteří vtipkovali, že před budovou přenocovali a ráno je předběhne pošťačka. Využití doporučené pošty ale nezvažoval nikdo. Úřad totiž nebude brát v potaz zásilky, které pošta dodala před patnáctým srpnem.

Na rekonstrukci bydlení mohou zájemci získat až 300 tisíc korun. Na dům půjčí stát až dva miliony a v případě koupi bytu nejvýše 1,2 milionu. Částka ale pokryje maximálně 80 procent nákladů. Do těch se v případě stavby domu počítá i cena pozemku.

Půjčku navíc nelze kombinovat s hypotékou, protože smlouva o úvěru říká, že jako první má zástavní právo na nemovitost stát. Žadatel dostane úrokovou sazbu odpovídající aktuální referenční sazbě Evropské unie pro Českou republiku v době podpisu úvěrové smlouvy. V srpnu je to 1,12 procenta.

Úřad přijímá žádosti, dokud souhrnná částka, o kterou budou lidé usilovat, nedosáhne milionu korun. Následně žádosti posoudí a lidé, na které se nedostane, přesune fond do příštího roku, kdy by měl stát uvolnit k tomuto účelu až miliardu korun. O zamítnutí se žadatelé dozvědí do třiceti dnů.

Výhodné půjčky na bydlení pro mladé rodiny odsouhlasila vláda v půli června. O peníze mohou žádat manželé, registrovaní partneři, ale také druzi, kteří nejsou sezdaní a vychovávají spolu dítě do 15 let. V případě, že žádají o půjčku manželé, nejsou děti podmínkou. Alespoň jednomu z dvojice musí být v den podání žádosti méně než 36 let. Žadatelé nesmějí mít vlastní byt ani podíl v bytovém družstvu.