Přeskočit na obsah
Benative
28. 12. Bohumila
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Ekonomika

Ptačí chřipka decimuje chov na Havlíčkobrodsku. Týden po nedaleké likvidaci drůbeže

ČTK

V Habrech na Havlíčkobrodsku postihla ptačí chřipka další hospodářství firmy Xaverov, v němž bylo okolo 30.000 nosnic. Je o několik set metrů vzdálené od chovu téže firmy, v němž bylo kvůli ptačí chřipce minulý týden v úterý zlikvidováno okolo 35.000 slepic.

ČR-chov-chřipka-Vysočina-FASTPIX, Kraj Vysočina
Odklízení již mrtvých nosnic z jedné z hal ve velkochovu slepic společnosti Xaverov v Habrech na Havlíčkobrodsku, kde po zjištění nákazy ptačí chřipkou začalo vybíjení asi 35 tisíc nosnic.Foto: ČTK
Reklama

I v novém ohnisku bude drůbež utracena. Podle nynějšího předpokladu by utrácení mohlo nastat příští týden v úterý. ČTK to dnes sdělil Petr Majer ze Státní veterinární správy (SVS). Jde o jedenácté ohnisko ptačí chřipky v komerčním chovu v ČR v letošním roce.

Nové ohnisko ptačí chřipky je v hospodářství, které se stejně jako v předchozím případě v Habrech zabývá chovem slepic s produkcí vajec pro líhnutí brojlerových kuřat. Veterinární lékař nahlásil krajské veterinární správě zvýšený úhyn nosnic v jedné z hal na farmě.

Související

U žijící drůbeže se projevovaly příznaky nákazy. Vyšetření odebraných vzorků ve Státním veterinárním ústavu potvrdilo v chovu výskyt vysoce patogenní ptačí chřipky subtypu H5N1.

Kvůli prvnímu výskytu ptačí chřipky v Habrech tam už SVS vymezila tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru. V těchto pásmech platí mimořádná veterinární opatření, která mimo jiné omezují přesuny drůbeže, stanoví povinnost soupisů všech chovů drůbeže a zakazují pořádání hromadných akcí, jako jsou burzy či výstavy ptactva, které představují velké riziko šíření nákaz drůbeže.

Reklama
Reklama

Kromě komerčních chovů bylo letos ohnisko ptačí chřipky vyhlášené také na drůbežích jatkách v Mirovicích v Jihočeském kraji a v 26 nekomerčních malochovech.

Související

Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva. Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků a k jejich přenosu dochází zejména trusem.

Proto infekci nejčastěji způsobí pozření krmiva či vody kontaminované trusem infikovaných ptáků. Veterináři proto doporučují, aby chovatelé drželi drůbež v uzavřených objektech a zabránili kontaktu s volně žijícími ptáky.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama