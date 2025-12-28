Ptačí chřipka decimuje chov na Havlíčkobrodsku. Týden po nedaleké likvidaci drůbeže

V Habrech na Havlíčkobrodsku postihla ptačí chřipka další hospodářství firmy Xaverov, v němž bylo okolo 30.000 nosnic. Je o několik set metrů vzdálené od chovu téže firmy, v němž bylo kvůli ptačí chřipce minulý týden v úterý zlikvidováno okolo 35.000 slepic.
I v novém ohnisku bude drůbež utracena. Podle nynějšího předpokladu by utrácení mohlo nastat příští týden v úterý. ČTK to dnes sdělil Petr Majer ze Státní veterinární správy (SVS). Jde o jedenácté ohnisko ptačí chřipky v komerčním chovu v ČR v letošním roce.
Nové ohnisko ptačí chřipky je v hospodářství, které se stejně jako v předchozím případě v Habrech zabývá chovem slepic s produkcí vajec pro líhnutí brojlerových kuřat. Veterinární lékař nahlásil krajské veterinární správě zvýšený úhyn nosnic v jedné z hal na farmě.
U žijící drůbeže se projevovaly příznaky nákazy. Vyšetření odebraných vzorků ve Státním veterinárním ústavu potvrdilo v chovu výskyt vysoce patogenní ptačí chřipky subtypu H5N1.
Kvůli prvnímu výskytu ptačí chřipky v Habrech tam už SVS vymezila tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru. V těchto pásmech platí mimořádná veterinární opatření, která mimo jiné omezují přesuny drůbeže, stanoví povinnost soupisů všech chovů drůbeže a zakazují pořádání hromadných akcí, jako jsou burzy či výstavy ptactva, které představují velké riziko šíření nákaz drůbeže.
Kromě komerčních chovů bylo letos ohnisko ptačí chřipky vyhlášené také na drůbežích jatkách v Mirovicích v Jihočeském kraji a v 26 nekomerčních malochovech.
Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva. Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků a k jejich přenosu dochází zejména trusem.
Proto infekci nejčastěji způsobí pozření krmiva či vody kontaminované trusem infikovaných ptáků. Veterináři proto doporučují, aby chovatelé drželi drůbež v uzavřených objektech a zabránili kontaktu s volně žijícími ptáky.
