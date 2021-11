Pšenice je málo, oleje zdražují. Světové ceny potravin se vyšplhaly na další maximum

Zájem Čechů o placené poslouchání hudby na internetu loni vzrostl. Za služby jako Spotify, iTunes či YouTube Music v první polovině roku 2020 platilo přibližně 400 tisíc lidí, meziročně o polovinu víc. S pětiprocentním podílem uživatelů placeného streamingu hudby však země dál zaostává za evropským průměrem, který je okolo 13 procent, uvedl ve čtvrtek Český statistický úřad. Výsledky odrážejí i období první vlny pandemie koronaviru, kdy lidé kvůli nuceným uzávěrám trávili víc času doma.

Hudbu na internetu nejčastěji poslouchají lidé ve věku 16 až 34 let, placenou verzi streamovacích služeb má v této skupině zhruba každý desátý. "Ve věkové kategorii 16 až 24 let se podíl osob poslouchajících placenou hudbu přes internet meziročně téměř zdvojnásobil na 11 procent," uvedl úřad. Za streaming naopak jen ojediněle platí lidé starší 65 let.