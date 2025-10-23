Ekonomika

První trest za greenwashing. Ropný gigant v reklamě sliboval uhlíkovou neutralitu

ČTK ČTK
před 40 minutami
Francouzská energetická společnost TotalEnergies klamala spotřebitele reklamní kampaní, která porušila zákon o takzvaném greenwashingu. Rozhodl o tom tamní občanskoprávní soud, a to v prvním rozsudku podle tohoto zákona. TotalEnergies v kampani v roce 2021 zobrazovala převážně větrné a solární elektrárny a tvrdila, že se do roku 2050 stane uhlíkově neutrální. To bylo podle soudu zavádějící.
Firma ve svých reklamách zobrazovala převážně větrné a solární elektrárny a tvrdila, že se do roku 2050 stane uhlíkově neutrální.
Firma ve svých reklamách zobrazovala převážně větrné a solární elektrárny a tvrdila, že se do roku 2050 stane uhlíkově neutrální. | Foto: Shutterstock

Soud firmě nařídil, aby zaplatila osm tisíc eur (195 tisíc korun) jako odškodné každé ze tří žalujících nevládních organizací a dalších celkem 15 tisíc eur (365 tisíc korun) na pokrytí jejich soudních výdajů.

TotalEnergies musí také do měsíce odstranit z webu všechna prohlášení týkající se uhlíkové neutrality a přechodu na novou energetiku, která soud označil za zavádějící. Dále musí na svých stránkách zveřejnit odkaz na soudní rozhodnutí, jinak společnosti hrozí pokuta až 20 tisíc eur denně, uvedla agentura Reuters.

Související

Je to opravdu ekologické? Brusel zakáže klamavá označení u výrobků

Evropský parlament

"Toto historické rozhodnutí je prvním případem na světě, kdy byla velká ropná a plynárenská společnost shledána odpovědnou za to, že uvedla veřejnost v omyl tím, že ozelenila svůj obraz ohledně svého příspěvku k boji proti změně klimatu," uvedla v reakci francouzská součást organizace Přátelé Země.

Greenwashing, čili lakování nazeleno, je praktika, kdy podniky mylně či zavádějícím způsobem prezentují své produkty jako ekologické, aniž skutečně splňují standardy udržitelnosti. Ve Francii od roku 2021 platí zákon umožňující tyto praktiky pokutovat.

Explicitně jsou zakázány vágní nebo zavádějící formulace jako "přátelské k životnímu prostředí" nebo "uhlíkově neutrální". Všechna marketingová tvrzení o udržitelnosti a vlivu na životní prostředí také musejí být podle zákona podložená a vědecky prokazatelná.

 
Mohlo by vás zajímat

Trump uvalil masivní sankce na ruskou ropu. Expert říká, jak to ovlivní ceny benzinu

Trump uvalil masivní sankce na ruskou ropu. Expert říká, jak to ovlivní ceny benzinu

EU končí s ruským plynem a ropou. Zbývá doladit termín, Brusel tlačí už na příští rok

EU končí s ruským plynem a ropou. Zbývá doladit termín, Brusel tlačí už na příští rok

Velká povolenková blamáž. Druhý muž ANO prozradil trik, jak se jim vyhnout

Velká povolenková blamáž. Druhý muž ANO prozradil trik, jak se jim vyhnout

Ministr Hladík se raduje ze změn v povolenkách ETS2. Debakl, kritizuje Havlíček

Ministr Hladík se raduje ze změn v povolenkách ETS2. Debakl, kritizuje Havlíček
ekonomika Aktuálně.cz Obsah Francie ekologie klamavá reklama soud pokuta zahraničí

Právě se děje

před 3 minutami
Zemřel poslední přeživší bojovník z povstání ve varšavském ghettu, bylo mu 99 let

Zemřel poslední přeživší bojovník z povstání ve varšavském ghettu, bylo mu 99 let

Michael Smuss, který s nacisty bojoval zápalnými láhvemi, zemřel ve věku 99 let.
Aktualizováno před 5 minutami
AS Řím - Plzeň 1:2. Olympijský stadion po šoku ožil, Dybala z penalty snižuje

ŽIVĚ
AS Řím - Plzeň 1:2. Olympijský stadion po šoku ožil, Dybala z penalty snižuje

Sledujte online přenos z utkání fotbalové Evropské ligy mezi AS Řím a Viktorií Plzeň.
Aktualizováno před 20 minutami
Cirkus v Chorvatsku. Sparta čekala dvě hodiny, duel se kvůli počasí stejně nedohrál

Cirkus v Chorvatsku. Sparta čekala dvě hodiny, duel se kvůli počasí stejně nedohrál

Zápas 2. kola ligové fáze Konferenční ligy mezi fotbalisty Rijeky a Sparty byl po první půli za stavu 0:0 předčasně ukončen.
Aktualizováno před 25 minutami
Rijeka - Sparta 0:0. Po poločase v otřesných podmínkách byl duel předčasně ukončen

Přenos skončil
Rijeka - Sparta 0:0. Po poločase v otřesných podmínkách byl duel předčasně ukončen

Sledovali jste online přenos z utkání fotbalové Konferenční ligy mezi Rijekou a Spartou Praha.
Aktualizováno před 36 minutami
Rýsuje se Fialův nástupce? Ministr Kupka bude kandidovat na předsedu ODS, oznámil

ŽIVĚ
Rýsuje se Fialův nástupce? Ministr Kupka bude kandidovat na předsedu ODS, oznámil

Povolební vyjednávání nejen o složení nové vlády sledujeme v online přenosu.
před 40 minutami
První trest za greenwashing. Ropný gigant v reklamě sliboval uhlíkovou neutralitu

První trest za greenwashing. Ropný gigant v reklamě sliboval uhlíkovou neutralitu

Firma TotalEnergies v reklamách zobrazovala převážně větrné a solární elektrárny a tvrdila, že se do roku 2050 stane uhlíkově neutrální.
před 48 minutami
"Skvělý rozhovor, co nikam nevede." Trump odehrál s Putinem zase stejný scénář
0:26

"Skvělý rozhovor, co nikam nevede." Trump odehrál s Putinem zase stejný scénář

"Jedná se o obrovské sankce a doufáme, že nebudou trvat dlouho. Doufáme, že válka bude ukončena," řekl Trump novinářům v Bílém domě.
Další zprávy