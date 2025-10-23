První trest za greenwashing. Ropný gigant v reklamě sliboval uhlíkovou neutralitu

Soud firmě nařídil, aby zaplatila osm tisíc eur (195 tisíc korun) jako odškodné každé ze tří žalujících nevládních organizací a dalších celkem 15 tisíc eur (365 tisíc korun) na pokrytí jejich soudních výdajů.
TotalEnergies musí také do měsíce odstranit z webu všechna prohlášení týkající se uhlíkové neutrality a přechodu na novou energetiku, která soud označil za zavádějící. Dále musí na svých stránkách zveřejnit odkaz na soudní rozhodnutí, jinak společnosti hrozí pokuta až 20 tisíc eur denně, uvedla agentura Reuters.
"Toto historické rozhodnutí je prvním případem na světě, kdy byla velká ropná a plynárenská společnost shledána odpovědnou za to, že uvedla veřejnost v omyl tím, že ozelenila svůj obraz ohledně svého příspěvku k boji proti změně klimatu," uvedla v reakci francouzská součást organizace Přátelé Země.
Greenwashing, čili lakování nazeleno, je praktika, kdy podniky mylně či zavádějícím způsobem prezentují své produkty jako ekologické, aniž skutečně splňují standardy udržitelnosti. Ve Francii od roku 2021 platí zákon umožňující tyto praktiky pokutovat.
Explicitně jsou zakázány vágní nebo zavádějící formulace jako "přátelské k životnímu prostředí" nebo "uhlíkově neutrální". Všechna marketingová tvrzení o udržitelnosti a vlivu na životní prostředí také musejí být podle zákona podložená a vědecky prokazatelná.