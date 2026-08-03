První společná intervence USA a Japonska na devizových trzích. Chtějí podpořit japonskou měnu

Japonsko a Spojené státy minulý týden podnikly koordinovanou intervenci na devizových trzích s cílem podpořit kurz japonského jenu. Potvrdily to úřady obou zemí, dosud se o intervenci pouze spekulovalo mezi obchodníky. Jde o první společnou měnovou intervenci obou zemí od roku 2011, uvedla v pondělí agentura Reuters.
Společná intervence podle analytiků podtrhuje odhodlání Spojených států a Japonska zabránit tomu, aby výprodej japonské měny a japonských vládních dluhopisů vyvolal negativní dopady na globálních finančních trzích. Tento výprodej by například mohl zvýšit tlak na růst výnosů amerických vládních dluhopisů, které se už teď nacházejí na relativně vysoké úrovni.
Japonské ministerstvo financí uvedlo, že páteční intervence byla reakcí na „nadměrné výkyvy a neuspořádané pohyby japonského jenu v posledních měsících“.
„Nebudeme váhat s provedením další koordinované intervence,“ prohlásila japonská ministryně financí Sacuki Katajamaová.
Páteční intervenci potvrdil rovněž americký ministr financí Scott Bessent. Spojené státy podle něj situaci dál pozorně sledují a zůstávají v úzkém kontaktu s japonskými úřady. „Nebudeme váhat se zapojením do dalších společných intervencí,“ napsal ministr na síti X.
Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy pomáhají Japonsku podpořit kurz jenu, aby tak projevily své přátelství a zároveň pomohly světové ekonomice.
„Vždycky stojíme za Japonskem. Japonsko se k nám chovalo velmi dobře, samozřejmě s výjimkou Pearl Harboru,“ prohlásil rovněž. Odkazoval tak na překvapivý japonský útok na americkou vojenskou základnu na Havajských ostrovech v roce 1941.
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